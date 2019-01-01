خاص جول - الهيدوس: لاعبو الإمارات محترفون ولا دخل لي بالجماهير

قائد العنابي يتحدث عن التوترات التي حامت باللقاء

حوار - ماجد جزر

يرى حسن الهيدوس؛ قائد منتخب قطر، أن النتيجة الكبيرة التي حققها العنابي أمام منتخب الإمارات، لا تعبر نهائيًا عن صعوبة المباراة، متمنيًا مواصلة الأداء الطيب حتى التتويج بلقب كأس آسيا الإمارات 2019.

الأدعم حقق فوزًا كبيرًا أمام الأبيض برباعية نظيفة، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة القارية، سجل منها القائد الهدف الثالث.

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وقال الهيدوس، في تصريحات خاصة لـ"جول": "تعليمات المدرب كانت الضغط على الدفاع القطري من البداية ومحاولة استخلاص الكرة بالقرب من مرماهم، وهذا ما ساعدنا، لكن مجريات المباراة لا تعكسها النتيجة، لأنها كانت صعبة علينا، لكننا نجحنا في تحقيق نتيجة كبيرة".

بسؤاله عن التوتر الذي كان باللقاء، علق: "اليوم لاعبو الإمارات كانوا محترفين ومركزين في المباراة دون النظر لأي شيء آخر، اللقاء في الملعب كان نظيفًا باستثناء حالة الطرد التي تعرض لها إسماعيل أحد؛ لاعب الأبيض".

بشأن ما صدر من جمهور الإمارات من إلقاء الزجاجات داخل الملعب، اكتفى بقول: "لا دخل لي بهم"

عن رأيه في النهائي أمام اليابان: "نتمنى أن نقدم نفس المستويات التي نقدمها طوال البطولة، حتى نحقق اللقب، وإن كانت ستكون الأصعب في البطولة".

وتأهل الأدعم للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس آسيا، محافظًا على نظافة شباكه، كأول منتخب عربي يصل للنهائي بشباك نظيفة.

ومن المنتظر أن يلاقي منتخب اليابان في النهائي، المقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل بالنهائي.