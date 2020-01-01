خاص جول | الهلال يتفق مع 3 لاعبين على تمديد العقود وينتظر موافقة إدواردو

الهلال سيعلن عن تمديد عقود لاعبيه خلال الساعات القادمة.

أتم نادي الهلال اتفاقه مع ثلاثة لاعبين في صفوفه، على تمديد عقودهم لنهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل المشاركة في المباريات الرسمية المتبقية بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وينتهي عقود محمد الشلهوب وعبد الله الحافظ ونواف الغامدي وكارلوس إدواردو بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق لهم عدم الموافقة على تمديد العقود لثلاثة أشهر قادمة، والرحيل عن صفوف الزعيم.

وعلم "جول" من مصادره، أن الهلال اتفق مع الشلهوب والحافظ والحارس نواف الغامدي، على تمديد العقود لنهاية الموسم الحالي، ليصبحوا جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية.

المزيد من الفرق

وينتظر الهلال موافقة البرازيلي كارلوس إدواردو، على عرض تمديد عقده لنهاية الموسم الحالي، من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تمديد عقود رباعي الفريق.

أخبار الهلال اليوم | مغازلة جوميس وموعد عودة جيوفينكو

ومن المقرر أن يعلن الهلال عن تمديد عقود لاعبيه خلال الأيام المقبلة، بعد معرفة موقف إدواردو سواء بتمديد عقده أو بالرحيل عن صفوف الزعيم خلال الفترة القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن إدواردو سيرحل عن صفوف الهلال بنهاية الموسم الحالي، بعد عدم التوصل لاتفاق مع مسؤولي الزعيم على تجديد عقده.