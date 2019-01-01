خاص جول | النقاز يَعد الجماهير بالمزيد .. وإبراهيم حسن: انتظروا الدوري

بعث الظهير الأيمن للزمالك حمدي النقاز، رسالة لجماهير القلعة البيضاء عبر (Goal)، متعهدا بمزيد من النجاحات في المرحلة القادمة، وذلك في تعليقه الأول بعد الفوز بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.

وعاشت جماهير النادي المصري العريق لحظات صعبة مع ركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم فريقهم بهدف نظيف، قبل أن بتسم لهم الكرة، وتمنح لاعبيهم اللقب الأفريقي الثاني عشر في تاريخ النادي.

وبعد المباراة قال الدولي التونسي لـGoal "أعد جماهير الزمالك بالمزيد من البطولات على رأسها الدوري، البطولة نتائج تتويج للمجهود بعد تذيل المجموعة وفي لنهاية التتويج".

إن طالت الغيبة .. ما تغيب الهيبة يا زمالك 🔝👏 pic.twitter.com/Y4TIhanr3J — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

أيضا لاعب الدراويش السابق ونجم الزمالك الحالي إبراهيم حسن، قال في كلمة مقتضبة لمراسلنا من ملعب "الجيش" ببرج العرب "البطولة تتويج للجماهير التي حضرت بأعداد كبيرة، الآن حان وقت التركيز على الدوري، وسنرسم السعادة على جماهير الزمالك بالفوز بالدوري، وجروس مدرب كبير".

واحتاج الزمالك 16 عاما لتحقيق لقبه الأفريقي الأول، منذ آخر لقبين تحققا على حساب الثنائي المغربي الرجاء والوداد عامي 2002 و2003 في نهائيي دوري الأبطال وكأس السوبر.