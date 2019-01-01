خاص جول - المتحدث الرسمي لقطر: أنجزنا نصف المشوار وننتظر الصعب

المنتخب القطري إلى دور الستة عشر من كأس آسيا متصدراً مجموعته على حساب السعودية

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أكد على الصلات المتحدث الرسمي باسم المنتخب القطري، أن العنابي حقق نصف المشوار في كأس آسيا، ولكن يتبقى المشوار الأهم.

وتأهل المنتخب القطري إلى دور الستة عشر من البطولة، بعد تصدره للمجموعة الخامسة، بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على نظيره السعودي في الجولة الثالثة بهدفين دون رد.

وقال المتحدث الرسمي باسم العنابي: "الحمد لله قدمنا مباراة جيدة، حققنا فوزاً مهم على فريق من أفضل الفرق الآسيوية، أصبحنا من أفضل الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة".

وأكمل: "خلصنا نصف المشوار، متبقى المشوار الأصعب والأهم، المباراة كان بها روح رياضية كبيرة من الجانبين، نشكر جميع الجماهير التي ساندتنا".

: وواصل "حققنا المطلوب مننا وهو التأهل، سنستعد لمواجهة العراق صعبة منتخب مميز قدم مباريات كبيرة، لم يخسر في هذه البطولة".

الجدير بالذكر ان قطر ستواجه العراق، مساء الثلاثاء القادم، في إطار ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة.