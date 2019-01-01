خاص جول| العنبري: التعادل مع دبا الأصعب وسنحتاج تدعيمات الموسم القادم

المدير الفني الأفضل في الإمارات يتحدث لموقع جول

كتب: بلال محمد - متابعة خالد الحربي وصبري السيد

كشف عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة عن أصعب اللحظات التي واجهته مع فريقه، في الموسم الحالي بالدوري.

وحقق العنبري بطولة دوري الخليج العربي مع الشارقة، بعد تصدره لجدول الدوري برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي أصحاب المركز الثاني.

وقال العنبري في تصريحات خاصة لموقع جول: "التعادل مع دبا، وآخر خمس دقائق من مباراة الوحدة كانوا الأصعب لنا في الموسم".

وحصل العنبري على أفضل مدرب في الموسم، بعد فوزه مع الشارقة ببطولة الدوري (لمزيد من التفاصيل).

وتابع قائلاً: "لم أكن أتوقع أن نحصل على الدوري، ولم يكن يتوقع أحد ذلك، كان هدفنا منذ البداية المنافسة على مركز متقدم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الموسم القادم، سنحتاج إلى تدعيمات في كافة المراكز، وأهدي الدوري للجماهير، ولكل من وقف بجوارنا، هذا الموسم يتلخص في كلمة العمل الجماعي".

النسخة الجديدة من درع دوري الخليج العربي التي سيتوج الشارقة في الجولة القادمة بعد احتفاظ نادي العين بالنسخة السابقة لفوزه باللقب 4 مرات في عصر الاحتراف 🏆 pic.twitter.com/zDN6an2egu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

الجدير بالذكر أن الشارقة، يختتم مبارياته في الدوري يوم السبت القادم، في الجولة الأخيرة من المسابقة أمام الإمارات.