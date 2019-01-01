خاص جول – السومة: نحن مرشحون للتتويج بكأس آسيا.. وهذا سبب تطور الكرة السورية

السومة يتحدث عن كأس آسيا وتوقعاته لمسيرة منتخب بلاده في البطولة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

انطلقت اليوم السبت، منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019 على أرض الإمارات العربية المتحدة، بمواجهة أصحاب الأرض ونظيره البحرين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

نجوم كثيرة ينتظرها متابعي بطولة كأس آسيا، للسطوع في سماء بلد الشيخ زايد، والإعلان عن نفسها بكونها من أفضل اللاعبين.

الجميع يجتمع على نجومية عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، على أنه من أفضل اللاعبين العرب في الوقت الحالي، متابعي البطولة ينتظرون منه الكثير خلال مباريات كأس آسيا. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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تواصل "جول" مع عمر السومة للسؤال عن فرص المنتخب السوري في البطولة، وهل منتخب بلاده من المرشحين للتتويج باللقب؟.

السومة مهاجم أهلي جدة أكد على مقدرة المنتخب السوري في التواجد بين الأربعة الكبار في بطولة كأس الأمم الآسيوية الحالية المقامة في الإمارات.

ويقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية في منافسات كأس آسيا، بجوار كلًا من أستراليا، والمنتخب السوري وفلسطين والأردن، حيث يبدأ مواجهاته بمباراة منتخب الفدائي.

وعن وجود 3 منتخبات عربية في مجموعة واحدة، قال السومة: "الإيجابية في تواجدنا مع كلًا من المنتخب الأردني والفلسطيني، إننا نعرف طريقة لعب بعضنا وستكون مباريتنا في غاية الإثارة والمتعة".

العقيد قال: "السلبيات في تواجد 3 منتخبات عربية في مجموعة واحدة، أن منتخبين يودعوا البطولة من الدور الأول، نعرف جيدًا تكتيك بعضنا، وجميعنا نعتمد على اللياقة البدنية وروح القتال".

المنتخب السوري شارك من قبل في كأس آسيا 5 مرات، ولم يتمكن من المرور بمرحلة المجموعات في أي نسخة، ويأمل مشجعي نسور قاسيون في تحقيق إنجاز في النسخة الحالية.

السومة أكد أن في النسخة الحالية تختلف بشكل كبير عن المشاركات السابقة، بسبب أن لاعبي المنتخب هذه المرة 90% محترفين خارج سوريا ويمتلكون الكثير من الخبرة من الدوريات التي لعبوا لها وهذا أكثر شيء سيساعد المنتخب السوري.

وأضاف: "احتراف أكثر من لاعب سوري في دوريات أخرى، ساعد في تطوير الكرة السورية خلال الفترة الأخيرة وظهر على أداء المنتخب".

وعن عدم تواجد لاعبين سوريين محترفين في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، قال السومة: "الجنسية السورية غير مرغوب فيها بشكل كبير في أوروبا، والأفضلية للاعب الجزائري والمصري والتونسي".

وتابع: "نحتاج تأسيس بطريقة صحيحة من قطاع الناشئين في سوريا، نحتاج تواجد مدربين مميزين في للقطاعات المختلفة للكرة السورية سواء كانوا مدربين أجانب أو محليين أو عرب".

عمر السومة توج مؤخرًا بجائزة "صدى الملاعب" كأفضل لاعب عربي في عام 2018، بعد تقديمه لموسم رائع مع أهلي جدة والمنتخب السوري.

العقيد علق على هذا قائلًا: "فوز جميل خصوصًا قبل البطولة ببضع أيام، وصدى الملاعب يعتبر أقوى برنامج رياضي عربي".

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وأضاف: "التتويج بهذه الجائزة شيء جميل للغاية، خاصًة أن برنامج صدى الملاعب يضم جميع الدوريات العربية وليس مختص ببلد بعينها فقط، منها السوري والسعودي والكويتي، وأنا سعيد بهذه الجائزة كثيرًا".

واختتم السومة تصريحاته مع "جول"، متحدثًا على المرشح الأول للبطولة، حيث قال: "نحن مرشحون لتحقيق اللقب، بالإضافة إلى المنتخب الياباني والسعودي، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب التوقع في الوقت الحالي لمباريات كرة القدم، على سبيل المثال أنه كان يصعب التوقع صعود كرواتيا لنهائي كأس العالم الماضي".