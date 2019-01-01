كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

خاص جول – أحمد ناجي: الشناوي لا يشكو من أي شيء وجنش سيعود أقوى

التعليقات()
مدرب حراس مرمى الفراعنة يتحدث لموقع جول عقب مباراة مصر وأوغندا
كتب: بلال محمد - متابعة: عبده الليثي

أشاد احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، بما قدمه محمد الشناوي أمام أوغندا في إنقاذ مرماه في أكثر فرصة بالمباراة.

وحقق المنتخب المصري، فوزاً بهدفين دون رد على حساب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ناجي في تصريحات خاصة بموقع جول عقبت اللقاء: "الشناوي سقط أكثر من مرة في اللقاء، ولكنه بخير ولا يشكو من أي شيء نهائياً".

ووجه رسالة إلى جنش حارس الفراعنة المصاب وتمنى له الشفاء، وأن يعود قوياً كعادته عقب الإصابة.

اختيارات المحررين

وواصل: "جنش أصر على حضور المباراة اليوم بالرغم من إصابته، هو لاعب رجل ولديه شهامة كبيرة ونحن سنقف بجانبه طول الوقت حتى يعود قوي".

ويتصدر المنتخب المصري، المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على زيمبابوي بهدف دون رد، ثم فوزين على كلاً من الكونغو وأوغندا بهدفين في كل مباراة.

 

إغلاق