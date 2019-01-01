خاص - جودين يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

المقارنة لا تنتهي بين النجمين الكبيرين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد دييجو جودين، نجم إنتر، بالثنائي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، وأوضح الميزة التي ترجح كفة الأرجنتيني عن البرتغالي.

وسبق وتواجه جودين مع كلاً من رونالدو وميسي في فترته السابقة مع أتلتيكو مدريد بالليجا، بالإضافة للمواجهات بين الأوروجواي والأرجنتين والبرتغال في المحافل الدولية.

كريستيانو رونالدو: الكرة الذهبية وسيلتي الوحيدة للتفوق على ميسي

وقال جودين مع "DAZN": "في الماضي كان رونالدو يسعى لمواجهتك والدخول في مواقف واحد على واحد معك، الآن أصبح مهاجماً مركزيًا أكثر ويجيد التواجد في مناطق الخصم".

وأضاف: "يملك روحاً تنافسية وحب الانتصار وهزيمة الخصم، يعرف كيف يتمركز جيداً للتسجيل، ميسي بالمقابل صعب توقع ما سيقوم به مقارنة برونالدو، لا تعرف في أي اتجاه أبداً سيذهب".

وواصل الأوروجوياني: "لا يمكن قول أنك ستفعل هذا مثلاً لإيقاف ميسي، في السنوات الأخيرة أيضاً أصبح يسجل بشكل أكبر، سواريز بالمقابل مهاجم رقمة تسعة مثالي وذكي وعاطفي للغاية".

واختتم جودين: "لا يمكن أن أختار من الأصعب للعب أمامه من الثلاثي، كلهم لاعبين أقوياء ويملكون مواصفات خاصة تجعل اللعب أمامهم صعباً".

خاص - جودين: سيميوني وأتلتيكو يشبهان كونتي وإنتر كثيراً

ويلعب جودين رفقة إنتر مساء السبت المقبل أمام جاره ميلان ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.