خاص - توخيل: نيمار فعل كل شيء لمغادرة باريس

مسلسل رحيل نيمار كان الحدث الأكبر هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن كواليس رحيل نجمه البرازيلي نيمار هذا الصيف، وقال إن اللاعب فعل كل شيء لترك النادي الفرنسي.

وشغل نيمار الإعلام طوال الصيف بعد محاولاته العودة مجدداً إلى صفوف برشلونة، ولكن الأخير وبي إس جي فشلا في التوصل لاتفاق، ليستمر مع ناديه.

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وقال توخيل حصرياً مع "جول": "لم يكن يريد البقاء، فعل كل ما في وسعه لترك النادي، هذا بالتأكيد أثر على شعبيته وسط الجماهير، ويمكن تفهم الأمر".

وواصل: "ولكن في المقابل علاقتي معه كمدرب ولاعب لم تتأثر، دائماً تتدرب كمحترف، وهذا ساعدني لإعادته ليلعب، أشعر أن القرار كان مريحاً له، حتى لو كان ضد رغباته".

وختم الألماني: "التركيز يأتي بعد ذلك أوتوماتيكياً، الأمر أصبح واقعاً الآن وعليه التعامل معه، خصوصاً في المباريات على أرضنا، هو شخص تنافسي ويحب الانتصارات".

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ويلعب باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء أمام ريال مدريد في افتتاح مشواره بالدوري الأوروبي، وسيغيب نيمار بداعي الإيقاف.