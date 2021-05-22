خاص | "تكلفة هالاند ستصل إلى 600 مليون يورو!"

النجم النرويجي هدف لكل كبار القوم

توقع ماركوس بابل، النجم الألماني السابق، في حوار مع "جول" بأن تصل التكلفة الإجمالية لصفقة بيع إرلينج هالاند لأحد الأندية المهتمة لقرابة 600 مليون يورو.

النجم النرويجي لبوروسيا دورتموند تم ربطه بالثنائي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لكبار القوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال بابل في حوار حصري مع جول: "الدولة الوحيدة التي قد تتحمل تكلفة هالاند حالياً هي إنجلترا، يملكون أموالاً مختلفة عن البقية".

وأضاف: "لا يوجد فرصة لبايرن لأن سيكون عليك صرف ما بين 140 و180 مليوناً، رايولا ليس الوكيل الأرخص في العالم ويريد أموالاً هو الآخر".

واستمر المدافع الدولي السابق: "التكلفة الإجمالية للصفقة ستكون في حدود 500-600 مليون يورو".

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وعلق بابل على تعاقد البافاري مع يوليان ناجلسمان لتدريب الفريق: "مهمة كبيرة وهو صغير بعد، بدأ التدريب في العشرينات ويملك الخبرة لشخص بعمره وهو الموهبة الأكبر في ألمانيا".

وأتبع: "نقل هوفنهايم لمكان مختلف، وكذلك في لايبزيج قام بأمر مميز، بايرن حالياً مثله مثل بقية الأندية الكبرى ليس قادراً على ضم 2-3 لاعبين كبار ولذا سيكون عليه العمل مع الشباب".

ونجح بايرن في التتويج هذا الموسم بلقب البوندسليجا بعد منافسة ضعيفة من قبل لايبزيج لم تستمر حتى الجولات الأخيرة.