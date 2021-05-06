خاص | تقلص كبير.. بوروسيا دورتموند يحدد سعر بيع سانشو

من يتحصل عليه في النهاية؟

خفّضت إدارة بوروسيا دورتموند مطالبها بشأن السماح لجادون سانشو بمغادرة سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الدولي الإنجليزي للخطوة التالية في مسيرته الكروية بعد التألق رفقة دورتموند على مدار 4 سنوات، ووسط ترقب من عمالقة أوروبا بشأنه.

بيع دورتموند لسانشو سيتسبب في تحسن الوضع الاقتصادي للنادي الألماني المتضرر بشدة من كورونا، وهو ما سيسمح لهم بالإبقاء على إرلينج هالاند رغم كل الإغراءات.

ما هي القيمة الجديدة لجادون سانشو في سوق الانتقالات؟

ووفقًا لما أكدته مصادر خاصة لـ"جول" فإن إدارة بوروسيا دورتموند ستوافق على بيع سانشو إذا ما وصلها عرض بقيمة 78 مليون جنيه استرليني.

انخفاض كبير في قيمة الدولي الإنجليزي بالنسبة لناديه الألماني، فدورتموند في الصيف الماضي كان يطالب بما يصل إلى 120 مليون يورو، أي 108 مليون جنيه استرليني.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، أعلن في وقت سابق عدم ممانعة النادي بيع سانشو "في ظروف معينة" لم تتوفر العام الماضي - على حد وصفه -.

من يمكنه الحصول على توقيع جادون سانشو؟

رغم الفشل في الظفر به الصيف الماضي، لكن كل الأخبار الواردة من إنجلترا تؤكد أن مانشستر يونايتد سيحاول مجددًا التوقيع مع سانشو هذا الصيف.

ويبرز ليفربول أيضًا كوجهة محتملة للدولي الإنجليزي خصوصًا مع الرحيل المحتمل لأحد الثلاثي الهجومي (محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو).

في السابق ارتبط صاحب الـ22 عامًا بتشيلسي ومانشستر سيتي، لكن الآن يبدو أن لديهما أولويات أخرى.

على كل حال، يظل خيار الاستمرار مع دورتموند واردًا بالأخص إذا ما نجح النادي الأصفر والأسود في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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