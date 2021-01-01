خاص | تفاصيل عرض الهلال الأخير للبرازيلي تيشيرا

الهلال يمنح اللاعب مهلة أخيرة

عادت مفاوضات نادي الهلال مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فترة من التوقف من جانب وكيل اللاعب.

بعد أن كانت المفاوضات تسير بشكل جيد، توقفت من جانب وكيل أعمال تيشيرا، الذي كان يبحث عن عرض أكبر للاعبه، ولكن المفاوضات عادت من جديد.

وعلم "جول" من مصادره، أن وكيل أعمال تيشيرا عاود الاتصال مرة أخرى بإدارة نادي الهلال، بشأن انضمام اللاعب للزعيم، بعد رفضهم المغالاة التي حدثت من جانبه.

وأضافت المصادر أن الهلال تقدم بعرضه بشأن التعاقد مع تيشيرا، قيمته 14 مليون يورو، بواقع 5.5 مليون يورو سنويًا، و3 مليون للنصف المتبقي من الموسم الحالي.

إدارة الهلال منحت اللاعب ووكيله مهلة حتى يوم 31 يناير الجاري، من أجل الحصول على الرد الأخير منه، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من عدمه.

تيشيرا لا يرتبط حاليًا مع أي فريق بعقد، حيث يبحث الانتقال لأي فريق خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر، ليكون هو أحد أهم أهداف الهلال.

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الهلال يواصل سعيه لتدعيم صفوف الفريق، بعد التعاقد مع عبد الله الحمدان مهاجم الشباب، وأيضًا حمد اليامي مدافع القادسية، ويحاول التعاقد مع تيشيرا.