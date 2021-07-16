خاص | تفاصيل عرض الاتحاد لضم علي مبخوت من الجزيرة الإماراتي

هل ينجح الاتحاد في حسم الصفقة لصالحه؟

تقدمت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بعرض رسمي لنادي الجزيرة الإماراتي، من أجل الحصول على خدمات علي مبخوت مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الاتحاد يسعى للتعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة الحالية، ليكون خلفًا للصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي.

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا بقيمة 13 مليون درهم إماراتي، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد علي مبخوت، لينضم لصفوف النمور بداية من الموسم القادم.

وأضافت المصادر أن إدارة الجزيرة تريد تجديد عقد علي مبخوت، ومن ثم الموافقة على رحيله إلى الاتحاد على سبيل الإعارة فقط وليس البيع بشكل نهائي.

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ولكن هناك أمرًا واحدًا يعيق انضمام علي مبخوت إلى نادي الاتحاد، وهو موافقة الرئيس الشرفي لنادي الجزيرة، ولكنه يرغب في بقاء اللاعب بصفوف الفريق.

وهناك محاولات من جانب إدارة نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، لإتمام الصفقة بشكل نهائي ورسمي، وذلك لتدعيم صفوف العميد بمهاجم مميز.