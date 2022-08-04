خاص | تشيلسي يغلق الباب أمام برشلونة في صفقة أثبيليكويتا

برشلونة يبحث عن حلول آخرى

كشفت بعض المصادر الخاصة أن نادي برشلونة قد تراجع بصورة كاملة عن التعاقد مع مدافع فرق تشيلسي، سيزار أثبيليكويتا في سوق الانتقالات الحالي.

وكان تشافي قد وضع النجم الإسباني ضمن قائمة أولوياته هذا الصيف، لكن يبدو وأن الفريق اللندني لن يفرط في لاعبه.

فبحسب ما علم "جول" فإن تشيلسي قد أغلق الباب في وجه الفريق الكتالوني، وسيبقي على قائد فريقه للموسم المقبل وربما يتم تجديد التعاقد.

لماذا فشلت الصفقة؟

لم يوافق تشيلسي على ترك لاعبه يرحل بأي شكل من الأشكال، حيث أن النادي اللندني بحاجة إلى خدمات سيزار خاصةً بعد أن فقد أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن هذا السوق.

وحاول برشلونة بكل الطرق إقناع البلوز بترك اللاعب، حيث كان تشافي على تواصل دائم مع أثبيليكويتا، لكن الإدارة الجديدة لتود بولي قررت غلق الأبواب في وجه النادي الكتالوني.

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ومن الوارد أن يجدد سيزار تعاقده مع فريق تشيلسي في الساعات القليلة المقبلة، فبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن الإسباني سيمدد عقده حتى عام 2024.

وعلم "جول" أن برشلونة لن يتوقف عند فشل صفقة سيزار، بل يبحث الآن عن حلول أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات.

ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟

استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن.

كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه، وتعاقد البلوجرانا أخيرًا مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية.