خاص | بيريرا يصدم الهلال ويختار إنجلترا

هل ينجح الهلال في حسم الصفقة؟

مازال يحاول مسؤولي نادي الهلال، الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، جناح فريق نادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الهلال قدمًا عرضًا لنادي وست بروميتش، من أجل الحصول على خدمات بيريرا، وصل إلى 15 مليون يورو، وذلك بناء على رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وعلم "جول" من مصدر مقرب من اللاعب، أن ماتيوس بيريرا يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويريد البقاء في إنجلترا خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مسألة انتقاله إلى أي فريق آخر في يد إدارة نادي وست بروميتش فقط، ولا يوجد لأحد آخر تدخل في الصفقة والتي من المرجح أن تتم.

إدارة وست بروميتش ستقوم بالمفاضلة بين العروض التي وصلت لها خلال الفترة الماضية، حيث سيتم اختيار العرض الأقوى ماديًا، من أجل التخلي عن خدمات ماتيوس بيريرا.

النادي الإنجليزي متمسك بالحصول على مبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع ماتيوس بيريرا لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته.

خاص | تفاصيل جديدة في مفاوضات الهلال لضم ماتيوس بيريرا

الهلال لديه رغبة في التعاقد مع بيريرا، بناء على طلب من جارديم، الذي يسعى لضمه من أجل قيده بدلًا من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي اقترب من الرحيل هو الآخر عن الزعيم.