خاص| بولاسي يضحي بإيفرتون لأجل أمم إفريقيا

الكونغولي يرغب في خوض البطولة أياً كان الثمن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

آكد يانيك بولاسي نجم الكونغو الديمقراطية أن التواجد مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية سيكلفه عدم التواجد مع ناديه إيفرتون منذ بداية الموسم التحضيري، ما قد يؤثر سلباً على مستقبله مع النادي.

وقال بولاسي في تصريحاته لجول:"إذا أردت التفكير بشكل منطقي، سأضع مسيرتي في المقام الأول وأعود إلى إيفرتون".

وأضاف:"لدي شعور جيد بنفسي، لقد عُدت إلى لياقتي ويمكنني خوض الموسم التحضيري بشكل كامل، وهو ما لم أنجح به في آخر موسمين، وهو شيء يشكل فارقاً كبيراً في موسم أي لاعب.

وأوضح:"بالنسبة لي، أريد أن ألعب كأس الأمم الإفريقية بأفضل ما أملك من إمكانات، أنا أيضاً أتعامل معها كتحضير للموسم المقبل".

يذكر أنها النسخة الأولى من أمم إفريقيا التي تُلعب في الصيف بين يونيو ويوليو، بدلاً من الموعد التقليدي بين يناير وفبراير.