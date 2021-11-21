خاص | بوتشيتينو يوافق على مانشستر يونايتد .. وكل شيء بيد باريس سان جيرمان!

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن موافقته على فكرة تدريب مانشستر يونايتد في المستقبل القريب بعد رحيل أولي جونار سولشاير.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث أكد مصدر مقرب من بوتشيتينو لنا أن المدرب لا يمانع تولي تدريب الشياطين الحمر.

ولا تعد علاقة بوتشيتينو مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان جيدة في الفترة الأخيرة، مما قد يساعد على الرحيل.

ولن يستطيع بوتشيتينو التفاوض مع مانشستر يونايتد قبل أن يوافق باريس سان جيرمان على فكرة رحيله عن صفوف الفريق.

ويملك بوتشيتينو علاقة مميزة للغاية مع السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد وظل على تواصل معه في الأشهر الأخيرة.

ولا يريد بوتشيتينو لتلك الأنباء أن تشتت انتباه فريقه قبل المواجهة الهامة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أعلن اليوم عن إقالة أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق، وتولي مايكل كاريك للمهمة بشكل مؤقت.







