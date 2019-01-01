خاص | بن شريفية: التأهل لربع النهائي صفحة جديدة لتونس

حوار خاص مع Goal

حاوره | عبده الليثي

أعرب حارس مرمى المنتخب التونسي معز بن شريفية، عن سعادته الغامرة، بتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، بعد إقصاء المنتخب الغاني بمساعدة ركلات الجزاء الترجيحية.

وكان منتخب نسور قرطاج في طريقه لحسم موقعة النجوم السوداء قبل انتهاء الوقت الأصلي، بفضل هدف الأسبقية الذي سجله يوسف الخنيسي في الدقيقة 72، إلا أن رامي البدوي كان له رأي آخر، بتسجيل هدف بالنيران الصديقة في مرمى زميله المعز حسن في الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل استبداله بالمعز بن شريفية، لتفوز تونس بعد ذلك بركلات الجزاء الترجيحية

وبعد مساهمة بن شريفية في تأهل تونس للدور القادم، قال في حوار مقتضب مع Goal "التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا يساهم في تقليل الانتقادات من قبل الجماهير، وذلك رغم أنهم على حق في هذه الانتقادات، لكن التأهل سيفتح صفحة جديدة مع الجماهير في البطولة".

وأضاف "التأهل يعطينا ثقة أكبر قبل مواجهة مدغشقر التي لن تكون سهلة".

من جهة أخرى، رد على سؤال "هل ستكون مواجهة مدغشقر ثنائية بسبب الخلافات بين الترجي والاتحاد الإفريقي مؤخرًا؟ لا لن تكون هناك أشياء من هذه الآن، لأننا سنلعب بألوان المنتخب وليس الترجي، وبطبيعة الحال سنخوض المباراة للفوز للمضي قدمًا نحو اللقب وليس للثأر من أشياء شخصية.

تونس ثاني المنتخبات العربية في دور الـ8 مع كبار القارة السمراء 🇹🇳🔝

إليكم تقرير المباراة التي فاز بها نسور قرطاج على غانا بركلات الترجيح 👇 #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/0qh6lwU9Mb — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وسيكون المنتخب التونسي على موعد مع نظيره مدغشقر يوم الخميس المقبل على ملعب "السلام" لتحديد هوية المتأهل للدور نصف النهائي.