خاص | بعد ظهور حالات كورونا .. لاعبو النصر يجرون مسحة طبية

لاعبو النصر يطمئنون على أنفسهم بعد تعرض زملائهم للإصابة بكورونا.

حرص لاعبو نادي النصر، على إجراء مسحة طبية، بعد ظهور 3 حالات مصابة في صفوف الفريق مؤخرًا، وذلك من أجل الاطمئنان على عدم تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق.

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن هناك حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أمس الأربعاء، حيث تبين إصابة الثنائي وليد عبد الله حارس مرمى الفريق، وعبد العزيز الدوسري.

وعلم "جول" من مصادره، أن لاعبي النصر قاموا بإجراء المسحة الطبية، من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، بعد ظهور 3 حالات بالفريق.

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جاء ذلك بعدما حقق النصر الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل العالمي إلى المباراة النهائية.

ويستعد النصر لمواجهة الشباب مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسحة مساء اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على سلامة باقي أعضاء الفريق، بعد تعرض وليد عبد الله وعبد العزيز الدوسري للإصابة بالفيروس.