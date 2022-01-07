خاص | بعد سوء الفهم .. تايدر: الدوري السعودي يفتقر للاحترافية ولست في حاجة لمساعدات

أحدثت تصريحات الجزائري سفير تايدر؛ لاعب وسط إنتر الإيطالي والعين السعودي السابق، التي أدلى بها لـ"جول GOAL"، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن تعرضه للاحتيال من قبل مسؤولي النادي السعودي، وحظى بتعاطف كبير من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

تعاطف عالمي مع تايدر:

لاعب الوسط الجزائري كشف خلال حواره معنا عن عدم تلقيه أي مستحقات مالية من نادي العين منذ يناير الماضي، بجانب عدم استجابة المسؤولين لمكالماته. (طالع التفاصيل)

هذا الحوار دفع الجزائري رياض محرز؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لدعم مواطنه، إذ قام بنشر بعض التصريحات من الحوار عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، طالبًا تدخل عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، لإعادة الحق لصاحبه. (طالع التفاصيل)

وأكد تايدر أنه تلقى اتصالات ومنشورات دعم من قبل الكثير من الجماهير، التي تعاطفت مع حالته، كونه بقي عام كامل دون أي راتب.

"ستوري" تايدر تثير الجدل:

أمام التعاطف الكبير من الجماهير مع الجزائري، قام اللاعب بنشر توضيح عبر خاصية "ستوري"، على حسابه على "انستجرام"، أوضح خلالها أن التصريحات تم فهمها بشكل خاطئ، وأن وضعه المالي ليس سيئًا.

كتب تايدر: "تلقيت عديد الرسائل الداعمة على مدار اليومين الماضيين، أود أن أتوجه لكم بالشكر، لكن هناك بعض النقاط في الحوار تم فهمها بشكل خاطئ، لم أخسر أي شيء الحمد لله، كنت فقط أتحدث عن اللاعبين الذين لا يتمكننوا من إعالة أسرهم، بسبب عدم احترافية عديد الأندية كالعين".

تايدر يوضح لـ"جول" ويحسم الجدل:

بالتواصل مع تايدر أكد أن الخطأ وقع من قبله، إذ أنه لم يحسن التعبير باللغة الإنجليزية عن مقصده، مما تسبب في فهم الجمهور بأنه بحاجة إلى مساعدات مالية، وهو الأمر البعيد عن الواقع.

تايدر قال، في تصريحات توضيحية خاصة لـ"جول": "أود أن أشكر كافة الجماهير على دعمهم لي، أود أيضًا أن أتوجه بالشكر إلى موقع جول لأنني من خلاله تمكنت من الحديث عن افتقار الدوري السعودي للاحترام والاحترفية المهنية".

وأضاف: "خلال الحوار لم أتمكن من التعبير بشكل جيد، لذلك فُهم كلامي بصورة خاطئة، لذلك أود أن أطمئن أسرتي وأولادي بأن وضعي جيد، عندما تحدثت عن عدم حصولي على مستحقاتي منذ يناير الماضي، لم أكن أقصد أنني في حاجة لمساعدة من أحد، لكنني كنت أحاول الحفاظ على حقوق اللاعبين الآخرين الذين للأسف لا يتمكنون من إعالة أسرهم بعد تأخر مستحقاتهم المالية".

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