خاص | من بطل ثلاثية الأهلي إلى قائد كرة شاطئية .. كواليس التحول المفاجئ في مسيرة إسلام سراج

إسلام سراج اختص موقع "GOAL" لكشف كواليس استدعائه لمنتخب السعودية للكرة الشاطئية بعد مسيرة حافلة في عالم كرة القدم مع الأهلي والفيصلي وغيرهما

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إذا ذُكر موسم الثلاثية التاريخية للأهلي السعودي 2015-2016م، لا بد أن تجد اسمه بين قائمة ذاك الجيل العظيم..

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في الدوري السعودي وقتها ربما عطلته الإصابات كثيرًا، لكنه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وقتها، إن لم يسجل، فقط صنع الهدف الأهم في الدقيقة 114، مهيئًا الكرة لرفيقه السوري عمر السومة، ليضعها في شباك النصر، ويقود لاعتلاء منصة التتويج.

بينما كان شاهدًا على التتويج بكأس السوبر المحلي في الموسم ذاته، من بين فكي الأسد الزعيم الهلال.

هو إسلام سراج؛ صاحب الصولات والجولات سواء مع الأهلي، الفيصلي، الوحدة، الاتفاق وغيرهم من أندية الدوري السعودي.

ورغم اختفائه عن الأنظار في السنوات الأخيرة إلا أن اسمه فرض نفسه على الجماهير خلال اليومين الماضيين، إذ عاد، لكن ليس في زي هداف الساحرة المستديرة، إنما على رأس قائمة المنتخب السعودي للكرة الشاطئية للمشاركة في كأس العرب، نعم! كما قرأت؛ الكرة الشاطئية!، فهل ضحى أحد أبطال الثلاثية الأهلاوية بتاريخه مع كرة القدم؟..

يقول إسلام سراج، في تصريحات خاصة لـ"GOAL": "لم أترك كرة القدم، ما زلت أمارس اللعبة، منذ أن بدأت مع نادي جدة في عام 2009م، وحتى موسم 2022-23 ألعب، منذ شهرين فقط كنت ضمن قائمة نادي الحجاز، أؤكد للجماهير أنني لم أترك الساحرة المستديرة".

لكن ما هي كواليس دخوله عالم الكرة الشاطئية؟، الأمر بدأ بهواية والدخول في مسابقات، حتى قرر الوطن تحويل الهواية لمهمة رسمية..

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"لدي معرفة بالكرة الشاطئية وقوانينها وطريقة لعبها، كنت أمارسها بالفعل، استدعائي للمنتخب جاء فجأة، لكن الجمهور لا يعرف ما خلف الكواليس، أمارس اللعبة منذ فترة وعندي خبرة بها، كنت أشارك في بطولات في المنطقة الشرقية كجدة وغيرها من مدن ساحلية، هناك شركات خاصة تنظم هذه البطولات، وأنا كنت ضمن المشاركين بها، لعبت في البحرين والكويت ودبي، لكن بطولات تحت إشراف شركات ومؤسسات، وجوائزها كبرى، أما احترافها بشكل رسمي، فلم يحدث، لأن أنديتنا لم تفتح المجال للعبة بعد".

وواصل سراج، كاشفًا كواليس استدعائه للأخضر: "مسؤولو المنتخب عندهم معلومات عن ذلك، لذلك قاموا باستدعائي، إدارة المنتخب بطلب من المدرب تواصلوا معي، وأخبروني برغبتهم في إشراكي بالبطولة العربية، ووافقت على الفور، أتمنى أن أكون إضافة للمنتخب سواء في كأس العرب أو البطولات المقبلة، هذا تحدٍ جديد بالنسبة لي، وأنا بإذن الله على قدر الثقة.

واختتم: "الحمد لله، الخبر كان مفرحًا للغاية بالنسبة لي، شرف كبير لي تمثيل الوطن والمنتخب، أنا تحت خدمة الوطن في أي مكان وزمان، سعيد للغاية بهذه الخطوة، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وثقتهم".

جدير بالذكر أن الأخضر يفتتح مشواره في كأس العرب، اليوم الخميس، بمواجهة موريتانيا في مدينة جدة.

Shahid