خاص | براهيمي يبتعد عن مارسيليا ويقترب من إيفرتون

ما هي وجهة ياسين براهيمي المحتملة الموسم المقبل؟

يقترب الجزائري ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، من الانضمام إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي بعد توقف المفاوضات مع مارسيليا الفرنسي.

براهيمي يتواجد في معسكر المنتخب الجزائري بمصر استعدادًا لأمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وعلم Goal أنّ نادي مارسيليا لم يتواصل مطلقًا مع صاحب الـ 29 عامًا والذي ينتهي عقده مع بورتو بنهاية الشهر الجاري.

وقال مصدر داخل نادي الجنوب الفرنسي إنّ براهيمي لم يكن أبدًا خيارًا مرشحًا لارتداء قميص الفريق.

من جانبه، فإن نادي إيفرتون الإنجليزي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب بالمجان كما تُجرى المفاوضات خلال الفترة الحالية حول راتب اللاعب.

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يواجه الفرنسي كريم بنزيمة أزمة كبيرة فيما يخص المشاركة مع منتخب بلاده، نظراً للإصرار المستمر من ديديه ديشان على استبعاده.



نجم ريال مدريد كان سيقدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري بلده الأصلي، لو لم يختار تمثيل الديوك ببداية مسيرته. pic.twitter.com/3Wr9rHkpyE — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

ولن يتم الإعلان عن وجهة الجزائري سوى بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أنّ براهيمي سجل 10 أهداف في 32 مباراة لعبها خلال الموسم المنصرم رفقة بورتو في الدوري البرتغالي.