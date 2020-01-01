خاص | بخزينة معدومة .. كيف يضم برشلونة نيمار ولاوتارو في الصيف؟

معضلة كبيرة تواجه بارتوميو ومجلس إدارته

كشف مراسل Goal في برشلونة، عن خطة برشلونة للتوقيع مع أهم أهدافه الصيفية، لحل معضلة تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في السن، وإمكانية رحيله في المستقبل غير البعيد.

وتواجه الإدارة عثرات بالجملة من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية، بإعادة الابن العاق نيمار جونيور من باريس سان جيرمان بجانب إطلاق سراح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر.

ويتعين على النادي الكاتالوني توريد ما لا يقل عن 50 مليون يورو في خزينته قبل أو ساعات يوليو، لسد عجز الموازنة في السنة المالية الجديدة.

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ويقول مراسلنا، إن المشكلة تكمن في المبلغ المطلوب لشراء الثنائي اللاتيني في فصل الصيف، إذ يقدر بنحو 300 مليون يورو، وذلك في الوقت الذي لم يعد يتبق فيه سوى 22 مليون يورو يمكن إنفاقها، بعد ضم ماتيوس فيرنانديز وفرانشيسكو ترينكاو، وذلك بطبيعة الحال حفاظًا على موقف النادي من قانون اليويفا للعب النظيف.

ولفت كذلك، إلى أن الإدارة على علم بأنها مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 300 مليون يورو لحسم الصفقتين، من باب أن رسوم تحويل الأرجنتيني ستصل لنحو 111 مليون.

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أما ابن قارته البرازيلي، فسوف تصل قيمته لنحو 170 مليون، إذا ضغط على الإدارة الباريسية، بموجب لائحة الفيفا، التي تسمح برحيل اللاعبين عن أنديتهم، بعد تحديد قيمته من قبل الاتحاد الدولي.

ويعول البرسا كثيرًا على أصوله المجمدة، والإشارة إلى المبلغ المنتظر من بيع فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ أو أي نادٍ آخر، بالإضافة لإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وآخرون، لتوفير السيولة اللازمة لإتمام الصفقتين.