خاص | بايرن يتخذ قراره النهائي حول مستقبل ليفاندوفسكي

رئيس بايرن ميونخ يعلن موقفه من استمرار روبرت ليفاندوفسكي.

كشف هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع النادي البافاري، خاصة وأن تعاقده ممتد حتى صيف 2023.

وارتبط ليفاندوفسكي بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من تشيلسي الإنجليزي، مرورًا بنادي ريال مدريد الإسباني.

ويرغب الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي في التعاقد مع مهاجم جديد قبل انطلاق موسم 2021-2022، ويرى في ليفاندوفسكي اللاعب القادر على دعم خط هجوم "البلوز".

وعلى الجانب الآخر، فإن المهاجم البولندي لطالما حلم بارتداء قميص ريال مدريد، لكن الوضعية الاقتصادية المعقدة للنادي الملكي تمنعه من التحرك للتعاقد مع ليفاندوفسكي.

ويرى هيربرت هاينر أن ليفاندفسكي سيكون بالتأكيد لاعبًا في بايرن ميونخ "لمدة عامين آخرين" على الأقل.

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ عن مستقبل ليفاندوفسكي؟

وأدلى هاينر بتصريحات خاصة لـ"جول" تحدث خلالها عن مستقبل ليفاندوفسكي، وقال: "أولًا، في رأيي فإن ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم، ونحن سعداء للغاية بوجوده في فريقنا".

وأضاف: "لا يزال أمامه موسمان قادمان في عقده، وبالتأكيد سيلعب مع بايرن ميونخ، وقلتها بالفعل منذ بضعة أسابيع، يمكنني أن أتخيل استمراره معنا لفترة أطول، سوف يحترم عقده".

وأكمل: "سيلعب بالتأكيد الموسمين المقبلين معنا في بايرن ميونخ".

ماذا قال هاينر عن ارتباط بايرن ميونخ بضم هالاند؟

ويتم الترويج حاليًا لأن يكون النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند هو بديل ليفاندوفسكي بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، لكن رئيس النادي البافاري استبعد التعاقد مع هالاند خلال هذه المرحلة.

وقال هاينر: "كما قلت، فإن ليفاندوفسكي سيكون مهاجمنا خلال العامين المقبلين، بعد ذلك سنفكر في التعاقد مع خليفة له".

ماذا قدم ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي؟

موقف هاينر من ليفاندوفسكي ليس مفاجئًا بالنظر إلى ما قدمه المهاجم الخبير خلال الموسم الماضي، حيث لم يظهر البولندي أي تراجع في المستوى التهديفي.

وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفًا في 40 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في كافة المسابقات، رغم غيابه لفترة طويلة من الموسم بداعي الإصابة.

كما اقتنص ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الألماني برصيد 41 هدفًا، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من "البوندسليجا" متفوقًا على أسطورة بايرن ميونخ جيرد مولر الذي ظل رقمه بتسجيل 40 هدفًا في موسم واحد صامدًا لمدة 49 عامًا.

اقرأ أيضًا