خاص - بانينكا يكشف سر ركلة الجزاء الشهيرة أمام ألمانيا

نجم منتخب التشيك المعتزل أنتونين بانينكا يكشف سر ركلة الجزاء الشهيرة وكيف تدرب عليها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم التشيكي أنتونين بانينكا عن تفاصيل جديدة تخص ركلة الجزاء الشهيرة التي يتم تنفيذها في كل أرجاء العالم على طريقته الخاصة.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها بانينكا للنسخة الإسبانية لجول.كوم، وأكد خلالها أن مشاهدة أي لاعب يسجل من ركلة جزاء بطريقته يجعله سعيدًا.

وقال بانينكا: "قبل عدة أعوام جاءت لي قناة من أمريكا الجنوبية وعرضت ٥٠ هدفًا من حول العالم بطريقة ركلة الجزاء التي سجلتها من قبل، مشاهدة تلك الأهداف تجعلني سعيدًا وأشعر بفخر كبير لأنهم يطلقون عليها بانينكا".

برشلونة يعود لاستهداف بديل دي ليخت

وأضاف: "في المباراة النهائية أمام ألمانيا كنت أعلم أن تلك هي الطريقة المناسبة للتسجيل من ركلة الجزاء ولم أتوتر ولو للحظة واحدة، لكن لو كنت قد أهدرت تلك الكرة لكنت قد عملت في أحد المصانع لما تبقى من حياتي".

وأكمل: "تدربت على تلك الطريق كثيرًا رفقة حارس المرمى زدنيك هروسكا، لقد كان جيدًا حقًا وخسرت العديد من الرهانات بسببه، لكنه ساعدني كثيرًا".

جدير بالذكر أن أول مرة سجل فيها بانينكا ركلة الجزاء بطريقته الشهيرة كانت في نهائي كأس الأمم الأوروبية عام ١٩٧٦ أمام منتخب ألمانيا.