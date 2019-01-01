خاص - باريس سان جيرمان يحدد طلباته لبيع نيمار إلى برشلونة

اتضاح معالم الصفقة الأهم هذا الصيف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حدد باريس سان جيرمان طلباته من أجل بيع نجمه البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة قبل انتهاء الانتقالات الصيفية.

ودار الحديث في الأيام الأخيرة أن ريال مدريد هو الآخر دخل سباق التعاقد مع نيمار مع غريمه برشلونة.

فالفيردي لا يستبعد عودة نيمار إلى برشلونة

وقالت مصادر "جول" إن باريس سان جيرمان أصبح منفتحاً على فكرة بيع نيمار نحو برشلونة، ويطلب لاعبين و50 مليون يورو.

وحددت المصادر اللاعبين على كونهما فيليبي كوتينيو، متوسط الميدان البرازيلي، والظهير الأيمن نيلسون سيميدو.

وتحدثت التقارير عن محاولة برشلونة تسويق كوتينيو في إنجلترا، ولكن صفقات انتقاله إلى أرسنال وتوتنهام لم تكلل بالنجاح.

ما سر غضب نيمار حتى بعد براءته من تهمة الاغتصاب؟

وفي نفس السياق، كان سيميدو محط اهتمام أتلتيكو مدريد في بداية الانتقالات الصيفية، ولكن الأخير ضم كيران تريبيير من توتنهام.

ويبدأ بي إس جي منافسات الدوري الفرنسي مساء الأحد عندما يلعب أمام نيم، وليس معلوماً بعد إمكانية مشاركة نيمار من عدمها.