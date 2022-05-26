خاص| أوين: بكيت عند انتقالي لريال ومدريد وأثق في خسارتهم من ليفربول!

أوين يتحدث عن قصة انتقاله لريال مدريد ومواجهة النهائي المرتقبة

كشف أسطورة كرة القدم الإنجليزية مايكل أوين عن وجهة نظره فيما يخص لقاء النهائي لليفربول ضد ريال مدريد.

وكان النجم المعتزل قد سبق له وأن شارك في صفوف الريدز قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في عام 2004.

كما تحدث أوين في حديث خاص أجراه مع "GOAL" حول الصعوبات التي تعرض لها عندما انتقل من ليفربول إلى ريال مدريد.

ماذا قال أوين عن مواجهة النهائي؟

قال مهاجم الريدز السابق: "كل فريق يواجه ليفربول ينظر إلى نفس الشيء، خطه الدفاعي المرتفع عالي الخطورة".

وواصل: "فينيسيوس جونيور سريع، لذا سيلعب ريال مدريد على الهجوم المضاد، وسيحاولون استغلال المساحة الموجودة خلف آرنولد عندما يمضي قدمًا، يجب أن تكون هذه خطة الملكي".

وتابع: "سيحاول ريال مدريد الاستفادة مما يعتبرونه حلقة ضعيفة في "تكتيكات" ليفربول، لكن قلة من الفرق تمكنت بالفعل من تحقيق ذلك".

وكان أوين قد أوضح من قبل في مقابلة مع صحيفة "الدايلي ميل" أن فريقه السابق قادر على الانتصار على الملكي، حيث قال: "أعتقد أن ليفربول أفضل من ريال مدريد ويمكنهم الفوز عليهم بنتيجة 3-1 أو 3-0".

ماذا عن كواليس رحيله إلى إسبانيا؟

تحدث مهاجم الريدز السابق عن عرض الملكي له وشعوره بالتردد قبل أن يتخذ القرار بالذهاب إلى إسبانيا ليشارك مع ريال مدريد.

حيث قال: "لم أنم لمدة أسبوع قبل ذلك، وحتى في الطريق إلى المطار، كنت أبكي، لا أمانع في إخبارك ذلك".

وواصل: "تعتقد أنك ستظل لاعبًا في ليفربول مدى الحياة ولكن بعد ذلك تقول: يا إلهي، إنه ريال مدريد سأندم على هذا إلى الأبد إذا قلت لا".

وأوضح: "كان الأمر يتعلق بالقدرة على اللعب بهذه القميص الأبيض الشهير، والمشاركة في البرنابيو، واللعب مع زيدان، وفيجو، وبيكهام، وروبرتو كارلوس".

وأردف: "حتى بعد أن اتخذت قرار الرحيل، كنت أريح نفسي أيضًا بالتفكير، غادر إيان راش ليفربول إلى يوفنتوس وعاد، لذا ربما يمكنني فعل ذلك أيضًا".

ماذا عن رحلة الإنجليزي مع فريق ريال مدريد؟

لم تكن مسيرة أوين مع الفريق الملكي مميزة مثل ما فعل من قبل مع ليفربول، وهو ما جعله يخرج من إسبانيا سريعًا ويعود إلى موطنه.

وعن ذلك، قال أوين: "لم أكن واثقًا من أنني سأبدأ العديد من المباريات في الموسم التالي، لأن ريال مدريد وقع للتو مع خوليو بابتيستا وروبينيو".

وواصل: "كان لدينا بالفعل فرناندو مورينتس وراؤول ورونالدو في الفريق، لذلك كنت أفكر أن لدي كأس عالم قادم في نهاية الموسم المقبل، ولا أتخيل أن أكون على مقاعد البدلاء كثيرًا".

واختتم: "كانت زوجتي أيضًا تشعر بالحنين إلى الوطن، لذلك قررت العودة إلى الدوري الممتاز، وهو ما كنت أعلم أنني سأفعله في النهاية على أي حال، كنت أعرف أن هذا هو مستقبلي على المدى الطويل".