خاص | أنطونيو روديجر أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

علم "GOAL" أن مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديجر، قد وافق بالفعل على الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

حيث ينتهي عقد الألماني بنهاية الصيف الحالي، وهو ما جعل الملكي يرغب في ضمه من خلال عدة محاولات تكللت بالنجاح أخيرًا.

وبحسب مصادر خاصة، فإن روديجر قد وقع بالفعل على عقود الانضمام، وسيصبح لاعبًا في صفوف فريق العاصمة، بدايةً من الموسم القادم.

ماذا عن تفاصيل الصفقة؟

أكمل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الفحص الطبي بنجاح ومضى بالفعل على عقود الانضمام، في صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 6.8 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

ومن المقرر أن يحصل المدافع ووكيله ساهر سينيزي، وهو أيضًا شقيقه، على مكافأة توقيع ضخمة مع بعض التقارير التي قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

رغبة مدريد الواضحة في ضم الألماني

كان انتقال روديجر إلى الملكي متوقعًا بعد أن أعطى كلمته خلال المفاوضات المتقدمة مع النادي الشهر الماضي.

وأصدر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تعليمات إلى ناديه باستئناف المحادثات بعد فشل المفاوضات في شهر ديسمبر الماضي.

حيث يطمح الفريق في تعزيز خط دفاعه، من خلال ضم أحد أبرز المواهب الحالية في عالم كرة القدم.

ماذا عن رغبة تشيلسي؟

أراد تشيلسي الإبقاء على مدافع روما السابق لكنه أصيب بالإحباط في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها النادي مع المالك الجديد.

حيث تقر العقوبات المفروضة على نادي ستامفورد بريدج أنه لا يمكنهم تجديد العقود لأي لاعب من لاعبيهم، وعلى الرغم من مطالبة توماس توخيل لروديجر بالانتظار حتى اكتمال عملية الاستحواذ، فقد اختار استكشاف أحد العروض العديدة المطروحة على الطاولة.

وأجرى مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مفاوضات بشأن ضم اللاعب، لكنه اختار الانتقال إلى ريال مدريد.

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