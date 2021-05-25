خاص | الهلال والنصر يرفضانه .. تفاصيل محاولات دجانيني للعودة للدوري السعودي

دجانيني يسعى للعودة للدوري السعودي مرة أخرى

انتشرت تقارير خلال الساعات الأخيرة عن وجود عرض سعودي لضم دجانيني تفاريس مهاجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رحل دجانيني عن الأهلي بسبب تأخر مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وقام بفسخ عقده مع الراقي، ورفع قضية ضده من أجل الحصول على مسحقاته.

ويكشف "جول" النسخة العربية، تفاصيل إمكانية عودة دجانيني إلى الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى من عدمها ..

ما هي أزمة الأهلي مع دجانيني؟

غادر دجانيني الأهلي بسبب أزمة عدم الحصول على مستحقاته وتأخر الرواتب، مما أدى إلى قيام اللاعب برفع قضية ضد النادي وحصل على حكم ضد الراقي بالفعل.

المحكمة أقرت بأحقية دجانيني بالحصول على مبلغ 6 مليون و200 ألف يورو، بواقع 5 مليون و700 ألف يورو المستحقات المتأخرة و500 ألف يورو نسبة تأخر الأهلي في السداد

هل يسعى دجانيني في العودة للدوري السعودي؟

علم "جول" من مصادر خاصة أن وكيل اللاعب دجانيني بالفعل يسعى في الوقت الحالي من أجل إعادته للدوري السعودي مرة أخرى في الموسم الجديد.

وكيل اللاعب قام بالتواصل مع وزارة الرياضة السعودية كونها هي المسؤولة عن حل أزمات اللاعبين الأجانب في هذا الشأن والتواصل مع الأندية، حيث يرغب في تسوية القضية مع الراقي.

هل هناك عروض من الهلال والنصر لضم دجانيني؟

يكشف "جول" أن وكيل اللاعب هو من عرض لاعبه على كلًا من الهلال والنصر خلال الفترة الأخيرة من أجل ضمه، حيث يعد دجانيني من المهاجمين المميزين الذين تواجدوا في الدوري السعودي مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى أن الهلال والنصر لم يدخلا أي مفاوضات مع دجانيني حتى الآن، بسبب عدم حسم القضية بين اللاعب والأهلي نهائيًا، حيث في حالة حصول على الأهلي على الحكم في القضية سيكون النادي المتعاقد سواء الهلال أو النصر وقتها مساهمًا في الغرامة المالية.

موقف النادي التركي من بيع دجانيني

يعيش طرابزون التركي ضائقة مالية كبيرة في الوقت الحالي وهو ما يدفعه للموافقة على أي عرض قد يتلقاه من أجل الاستفادة المادية كون اللاعب ذو إمكانيات كبيرة.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن كان هناك اتفاقًا في الشتوية لانضمام اللاعب للهلال ولكن ما أوقف المفاوضات هو اشتراط النادي التركي استمرار اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

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