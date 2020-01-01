خاص | النصر يقدم عرضًا للتجديد مع فيتوريا ويؤمن نفسه حال رحيله

النصر يتخذ خطوات لتأمين نفسه حال رحيل فيتوريا.

قدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عرضًا جديدًا من أجل تجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، بعد اقتراب انتهاء عقده مع النادي.

فيتوريا تولى مهمة تدريب النصر خلال شهر يناير 2018، ليقود الفريق للتتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019، وكأس السوبر السعودي 2019.

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة النصر قدمت عرضًا جديدًا لفيتوريا من أجل التجديد لمدة موسمين، على أن يحصل المدرب على راتب سنوي 4 ملايين يورو.

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وكان عقد فيتوريا السابق ينص على حصوله على مبلغ 6 ملايين يورو خلال موسم ونصف، وهو ما طلبه المدرب البرتغالي، بالحصول على نفس مزايا العقد السابق.

وفي نفس السياق، قررت إدارة النصر فتح خط المفاوضات مع أكثر من مدرب، تحسبًا لعدم تجديد فيتوريا لعقده خلال الفترة المقبلة، قبل بداية الموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يحسم فيتوريا موقفه من الاستمرار مع النصر خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الفريق مقبل على موسم جديد، ولديه الكثير من التحديات المحلية والقارية.