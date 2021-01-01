خاص | المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان كاذبة

ميسي لن ينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية

علمت مصادر جول في إسبانيا أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية غير حقيقية ولا يوجد تواصل بين الطرفين.

بدأ ليونيل ميسي يتعب من الشائعات المختلفة حول مستقبله منذ أن أعلن طلبه الرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الماضي ثم تعليقه لمستقبله وقراره النهائي بنهاية الموسم الحالي.

وفي هذا الشأن، وكما علم موقع جول، فإن النجم الأرجنتيني لم يتواصل مع باريس سان جيرمان في الفترة الماضية عكس ما أشيع وفقًا للعديد من المصادر في إسبانيا وفرنسا.

ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.

علاوة على ذلك، لم يكن النجم الأرجنتيني على علم في الأيام الأخيرة بالضجيج الإعلامي الذي أحدثته وسائل الإعلام حول تسريب أرقام عقده الذي وصفته الموندو بالعقد الفرعوني الذي دمر برشلونة.

ميسي يخطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم وقد سئم من التكهن بمستقبله، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ذلك سيكون الخيار الأمثل والأقرب إلى الواقع لأنه كما قال ميسي نفسه، سيكون هو من يتحدث عندما يحين الوقت، وبناء عليه فإن الأمور ستظل معقدة حتى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصادر جول علمت أيضًا أن ميسي لم يتواصل مع أي من الثلاثة المرشحين لرئاسة برشلونة، ولم تتواصل عائلته مع أي من الأندية التي ترتبط به في الوقت الحالي سواء باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو غيرهما.

وبخصوص تسريب عقده، فإن فريق المحامين الخاص بالنجم الأرجنتيني ما زال يدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة "الموندو" التي قامت بذلك، ومع ذلك، علم موقع جول أن الدعوى لم ترفع بعد.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.