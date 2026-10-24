خاص | أنباء سعيدة تنتظر النصيري قبل التوقف الدولي القادم

يُجهز محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، مفاجأة في معسكر نوفمبر القادم ومواجهتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ومنذ تولي وهبي تدريب المغرب يعتمد على أمثال أيوب الكعبي وسفيان رحيمي وإسماعيل صيباري وغيرهم لقيادة الهجوم الخاص بأسود الأطلس، وخرج يوسف النصيري من حساباته.

وبحسب المعلومات الواردة لـ "كووورة"، الموقع الشقيق ل"جول" في شبكة "فوتبول كو"، فإن يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، نال إعجاب محمد وهبي في الفترة الأخيرة، ما دفع الأخير للتفكير في ضمه خلال معسكر نوفمبر المقبل.

فضلًا عن رغبة وهبي في الاعتماد على رأس حربة يجيد التواجد في منطقة الجزاء، بالإضافة لعدم وضوح موقف سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي حتى الآن بعد إصابته ضد شباب الأهلي دبي قبل 48 ساعة.

ولم يلعب النصيري مع المنتخب المغربي في أي مناسبة منذ وصول محمد وهبي على رأس القيادة الفنية، حيث تعود آخر مشاركة له بقميصه إلى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكان النصيري قد شارك مع الاتحاد في 13 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، علمًا بأنه سجل في 4 من آخر 5 لقاءات خاضها مع "العميد" في دوري روشن.



