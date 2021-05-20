خاص | "اللعب مع ميسي مثل الغش في ألعاب الفيديو"

الإشادات لا تتوقف للنجم الأرجنتيني

أشاد إيفان راكيتيتش، نجم إشبيلية، في حوار خاص مع "جول" بالأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في برشلونة، ووصف ما يقوم به في الواقع بألعاب الفيديو.

راكيتيتش عاد الموسم الحالي لصفوف النادي الأندلسي عقب تجربة لست سنوات في صفوف برشلونة.

ماذا قال راكيتيتش عن علاقته مع ليونيل ميسي؟

متوسط الميدان الكرواتي قال مع جول: "اللاعب يريد دوماً المنافسة مع الأفضل والاستمتاع بهم، ولكن هنا الحديث عن أفضلهم على الإطلاق".

وأضاف: "كانت ست سنوات هائلة، تعلمت الكثير، أنظر نحو ليو، تسع مواسم يسجل على الأقل 30 هدفاً، الأمر أشبه بألعاب الفيديو".

وواصل راكيتيتش: "إذا فعلت ذلك في البلايستيشن، سيتم اتهامك بالغش وفعل الألاعيب، يجب عليك أن تتمتع بما يقوم به كل يوم".

واستمر: "فخور بالسنوات التي أمضيتها معه، وكوني ساهمت في مساعدته ومشاركته غرف الملابس هو ولاعبين آخرين كبار".

ماذا قال راكيتيتش عن مستقبل ميسي والاستمرار مع برشلونة؟

الكرواتي أبدى رأيه في مسألة بقاء أو رحيل ميسي: "لا أعرف ما قراره، أتمنى أن يستمر في برشلونة، ليس فقط، ولكن في إسبانيا والليجا".

وأضاف: "أعتقد أن من الأفضل لنا كجمهور أن يبقى هنا، كصديق وزميل سابق، أتمنى الأفضل له ولعائلته، وأن يختار الأفضل له".

ما هو مصير ليونيل ميسي؟

حتى الآن، لم يعلن النجم الأرجنتيني عن قراره النهائي فيما يخص البقاء مع برشلونة وتوقيع عقد جديد، أم الذهاب في تجربة جديدة.

وينتهي عقد ميسي مع البلوجرانا بحلول نهاية الموسم الجاري، وتم ربطه بعديد الأندية مثل مانشستر سيتي، بي إس جي، وإنتر.

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