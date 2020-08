خاص | الكوري كيم جين سو يتمسك بالانتقال للنصر السعودي

حدد نادي النصر السعودي، الموعد النهائي، من أجل ضم كيم جين سو، الظهير الأيمن لفريق جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع اللاعب الكوري من أجل تدعيم صفوف الفريق، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، حيث يعاني الفريق من نقص في مركز الظهير الأيسر.

مروان محسن: اعتقدت أنني كنت متسللًا .. وحسبي الله ونعم الوكيل

وأشار مراسل "جول" في كوريا الجنوبية، إلى أن كيم يفضل الانتقال إلى نادي النصر السعودي، عن تجديد عقده مع نادي جونبك الكوري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "عقد كيم جين سو سينتهي مع فريقه الكوري بعد 4 أشهر فقط، حيث أعلن اللاعب عن رغبته في الانتقال إلى نادي النصر السعودي".

يأتي ذلك بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن كيم جين سو تلقى عرضًا مغريًا من نادي النصر السعودي من أجل ضمه بنهاية الموسم الحالي.

Al-Nassr have set 30 August as the deadline to sign Jeonbuk left-back Kim Jin-su. Kim prefers a move to the Saudi Arabian club over renewing his contract with Jeonbuk, which will expire in just four months. Internally, Kim has already expressed his desire to play for Al-Nassr.