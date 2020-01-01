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خاص | الكشف عن تفاصيل عقد كافاني في مانشستر يونايتد

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Rubén Uría
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Edinson Cavani Manchester UNited PSG
Getty/Goal
نجم بي إس جي السابق في طريقه لتجربة جديدة

كشفت مصادر جول عن تفاصيل عقد إدينسون كافاني مع مانشستر يونايتد بعد التوصل لاتفاق في الساعات الماضية بين الطرفين سينقل الأوروجوياني لإنجلترا.

الأوروجوياني اقترب في الماضي من الانضمام لصفوف بنفيكا وأتلتيكو مدريد، ولكن التقارير أفادت بفشل المفاوضات بسبب مطالبه المادية.

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    وسينضم اللاعب بعقد لمدة عام قابل للتمديد لآخر، وينتظر أن يتحصل على راتب في حدود 10.9 مليون يورو بالموسم، ومليوني يورو إضافية في شكل حوافز.

    وتحصل وكلاء اللاعب على عمولة تقدر في حدود أربعة ملايين يورو حسبما علمت مصادر "جول"، لينجح يونايتد في حسم الصفقة.

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    ولم يشارك كافاني في أي مباراة منذ أكثر من ستة أشهر بعد إلغاء الدوري الفرنسي بسبب جائحة كورونا، ورفضه تمديد عقده مع بي إس جي ولعب دوري الأبطال.

    وتراجع دور كافاني في الموسم الأخير مع النادي الفرنسي بعد تكرر إصابته وابتعاده عن الملاعب، وتعاقد الفريق مع ماورو إيكاردي.

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