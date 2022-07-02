خاص| ألفيش يعود إلى بلاده من أجل حلم كأس العالم

النجم البرازيلي سيغادر أوروبا من جديد

أصبح المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش، على أعتاب العودة إلى بلاده من جديد بعد فترة قصيرة قضاها مع برشلونة.

صاحب الـ39 سنة انضم للفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقدم مستويات طيبة مع المدرب تشافي هيرنانديز.

ومع ذلك قررت إدارة النادي بقيادة جوان لابورتا، الاستغناء عنه بعد نهاية الموسم ليصبح لاعبًا حرًا بلا أي فريق.

ما هي الوجهة القادمة لألفيش؟

قالت مصادر لموقع "جول" إن نادي أتلتيكو بارانينسي كثف محادثاته مع ألفيش خلال الأيام القليلة الماضية للحصول على خدماته.

وأوضحت أن ماريو سيلسو بيتراجليا رئيس النادي يتفاوض بنفسه مع الظهير الأيمن المخضرم لإقناعه بالتوقيع في أقرب وقت ممكن.

اقرأ نص الخبر الأصلي على النسخة البرازيلية لموقع جول

وتقدمت المحادثات بشكل واضح في الأيام الأخيرة، حيث أبدى ألفيش استعداده لهذه الخطوة، لكنه يريد ضمانات مالية لتجنب ما حدث خلال فترة وجوده في ساو باولو، لوجود مستحقات مالية غير مدفوعة له قدرها 20 مليون ريال برازيلي.

حلم كأس العالم

يرحب ألفيش بهذه الخطوة كثيرًا، لمساعدته على تحقيق حلم التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم قطر 2022.

ولا يعتبر أتلتيكو بارانينسي هو النادي الوحيد المهتم به، فهناك أيضًا فلومينينسي وبعض الأندية الأخرى بالدوري المكسيكي.

وتلقى فكرة التعاقد مع نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، حالة من الترحيب داخل مجلس إدارة فلومينينسي بسبب الخبرة التي يتمتع بها اللاعب.

اقرأ أيضًا ..