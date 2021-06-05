خاص | الصراع يشتعل .. تفاصيل نارية في مفاوضات الهلال والنصر مع لوكاس مورا

صراع بين الهلال والنصر على نجم توتنهام

اشتعل الصراع بين ناديي الهلال والنصر السعوديان، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول الهلال رد الصفعة للنصر، بعدما نجح الأخير في خطف صفقة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال الفترة الماضية، بعدما تم التعاقد معه من صفوف نادي جوانزهو الصيني، بعدما كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الزعيم.

وعلم "جول" من مصادره أن ناديي الهلال والنصر استشارا اللاعب ويدرسان تقديم عروضًا رسمية خلال الأيام القادمة لنادي توتنهام الإنجليزي، لحسم التعاقد معه.

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وأضافت المصادر أن اهتمام نادي الهلال بمورا كان قديمًا، ومن جانبه دخل النصر في مفاوضات مع اللاعب، بطلب من المدرب البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للفريق.

ويمتلك نادي النصر بالفعل حاليًا 3 لاعبين برازيليين، وهم أندرسون تاليسكا وبيتروس ماتيوس، ومايكون بيريرا، حيث أصبح الأخير قريبًا من الرحيل عن صفوف العالمي.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا، ليس لديه مشكلة في ترك توتنهام الإنجليزي، حيث لديه الرغبة خوض تجربة جديدة، والمساعدة في أي مشروع جديد، وبالرغم من ذلك، فإنه تلقى بالفعل عرضًا من نادي نابولي الإيطالي العام الماضي.

ويرتبط مورا بعقد مع توتنهام حتى عام 2024، وشارك مع الفريق في 50 مباراة، بواقع 2558 دقيقة، سجل فيهم 9 أهداف، وقاد الفريق لتحقيق المركز السابع بترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.