خاص | عبد الرزاق حمد الله ضمن قائمة منتخب المغرب النهائية لكأس العالم

حمد الله في قائمة أسود الأطلس استعدادًا للمونديال

يُعلن وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس التي تستعد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 غدًا الخميس، وسط مطالبات باختيار عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد السعودي.

حمد الله كان قد اعتذر للشعب المغربي ومسؤولي الجامعة المغربية عن ما بدر منه سابقًا، بعد واقعة معسكر أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019. "اقرأ التفاصيل"

وعلم "جول" من مصادره، أن وليد الركراكي مدرب المغرب، استقر على ضم عبد الرزاق حمد الله لقائمة أسود الأطلس، استعدادًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمونديال.

ومن المقرر أن يُعلن الركراكي بشكل رسمي غدًا الخميس عن ضم حمد الله لقائمة المغرب، والتي سيتواجد فيها اسم عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل.

كما أن الركراكي قرر استبعاد فيصل فجر لاعب وسط الوحدة السعودي من القائمة، بسبب عدم اقتناعه بالمستوى الذي قدمه رفقة فريقه.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة في منافسات كأس العالم قطر 2022، والتي تضم بلجيكا وكندا وكرواتيا.