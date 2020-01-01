خاص | الدعيع: اسألوا باكيتا عن دوري في مونديال 2006 وشمايكل لم يفاوضني

محمد الدعيع في حوار مع "جول" ويكشف الكثير من الأسرار

من الممكن أن يحتار البعض في تحديد أسماء أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، فهناك العديد من النجوم التي ستظل خالدة في تاريخها على رأسهم ماجد عبدالله وسامي الجابر ويوسف الثنيان وصالح النعيمة وغيرهم.. ولكن إذا تحدثنا عن مركز حراسة المرمى؟!

حديثنا عن مركز حراسة المرمى في هذا الأمر، سيتجه الجميع إلى اسمًا واحدًا فقط، هو محمد الدعيع الحارس التاريخي للكرة السعودية وحارس القرن الآسيوي، من الصعب تكراره في تاريخ الكرة السعودية لما قدمه رفقة الأخضر وهو لاعبًا في الطائي، وبعد انتقاله إلى الهلال أيضًا حقق الإنجازات والبطولات المختلفة.

النسخة العربية لموقع "جول" تواصل مع محمد الدعيع وأجرى معه حوارًا أوضح خلاله الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرته المليئة بالإنجازات والأمور الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي..

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بدايةً، يفصلنا شهر أو أكثر عن عودة الدوري، هل تؤيد قرار استئناف المنافسات؟

العالم مر بجائحة كورونا وكانت فترة صعبة للغاية ولكن هناك هيئات مسؤولة عن عودة الدوري السعودي للمحترفين وتستطيع الوصول للقرار الصحيح والصائب لصالح الكرة السعودية، والجهات المعنية من وزارة الصحة ووزارة الرياضة أعطوا الضوء الأخضر لاتحاد الكرة باستئناف البطولة وهم يعلمون جيدًا تداعياته، وأكدوا أكثر من مرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمرور بأمان من هذه الفترة الصعبة.

يقولون أن الهلال أكبر المستفيدين من التوقف، نظرًا للإرهاق الكبير والتراجع الذي عانى منه لاعبوه قبل التوقف، هل تؤيد هذا الرأي؟

جميع الاندية مستفيدة من التوقف وليس الهلال فقط، الهلال قبل التوقف متصدرًا بفارق 6 نقاط إذا استمر الدوري السعودي للمحترفين ولم يتوقف كان لوشيسكو قادرًا على مواصلة تقديم عروضًا مميزة والتدوير بين اللاعبين خلال الـ 8 جولات المتبقية، للمرور بأمان إلى اللقب وتحقيقه، وإذا أضر التوقف بفريق سيكون الضرر على الأندية جميعها، فنرى الأندية في الدوري الإسباني والإنجليزي ومن قبله الألماني مستوى اللاعبين غير ثابت ومتراجع قليلًا بسبب فترة التوقف.

هل الهلال قادر على تحقيق الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي؟

يتبقى 8 جولات فقط على النهاية، وأرى أن لوشيسكو قادر على تحقيق البطولة ومواصلة قيادة الزعيم خلال المباريات المقبلة لحسم البطولة، الفريق قوي ويستطيع التمكن من حسم اللقب ولكن يجب عليهم التركيز خلال المنافسات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع وحتى نمر من هذه الأزمة بأمان.

ما رأيك في رازفان لوشيسكو ومسيرته مع الهلال حتى الآن؟

لوشيسكو هو أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، أرقامه تدل على ذلك خاصة بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال آسيا وتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط قبل التوقف، وأعتقد أن عمله احترافي للغاية.

جميع المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الهلال مميزين ولكن لوشيسكو انسجم مع اللاعبين بشكل أسرع من أي مدرب آخر، وما ساعده على ذلك إدارة الهلال المميزة التي تعاملت بشكل احترافي معه ونفذت له جميع مطالبه بالتعاقد مع لاعبين أجانب أقوياء، ولذلك يعد لوشسيكو أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين حاليًا.

لكن هناك سؤال يشغل بال الجميع، أين محمد الدعيع من المناصب في الهلال؟

أنا تحت رهن إشارة الهلال في أي وقت يحتاج لي فيه، في أي منصب أنا جاهز لأتواجد في الهلال، ولكن أنا أفضل العمل في المجال التدريبي في حال الابتعاد خلال الفترة المقبلة عن العمل في القنوات الفضائية في مجال التحليل، وأنا استعد بالفعل في الوقت الحالي للدخول في مجال التدريب، أراه المجال الأنسب لي، وسيكون لي بكل تأكيد منصب في الهلال أو خارجه فنحن في عصر الاحتراف.

هل ترى أن جيلكم ظُلم بسبب عدم تواجد السوشيال ميديا؟

كل جيل يفرق عن الجيل الذي يليه والسوشيال ميديا تساهم بشكل كبير في الوقت الحالي بوصول اللاعب إلى الجماهير وارتباطه بهم بشكل أسرع من السنوات الماضية، خاصةً وأن الأخبار والأنباء تنتشر سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في بداية جيلنا لم يكن هناك سوى الصحف والمجلات ولكنني تواجدت أثناء وجود فيس بوك وتويتر، ولكن حاليًا تطورت هذه المنصات وأصبحت عنصرًا مهمًا في الرياضة السعودية، التطور هو السائد في الرياضة السعودية حتى في أسعار اللاعبين سواء السعوديين أو الأجانب، أصبحت رواتبهم بالملايين.

دعنا نعود إلى بدايتك مع الزعيم، ما هي كواليس انتقالك للهلال بعد أن كنت قريبًا من نادي النصر ؟

إدارة الطائي اتفقوا على قبول عرض الهلال، وأنا أيضًا اخترت نادي الهلال، ونجحت مع الزعيم وحققت جميع الألقاب والإنجازات على المستوى العربي والمحلي والآسيوي، وكان اختيار موفقًا مني ومن نادي الطائي أيضًا.

ما هي كواليس حديث شمايكل معك ورفضك الانضمام لمانشستر يونايتد؟

شمايكل لم يفاوضني من أجل الانضمام لمانشستر يونايتد كما أشيع، حقيقة الواقعة أن عقب مواجهة السعودية وإنجلترا في ويمبلي التي انتهت بالتعادل السلبي قبل كأس العالم، تحدثت الصحف السعودية والإنجليزية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معي، وعقب انتهاء مباراة الدانمارك توجه لي شمايكل ليسألني هل بالفعل اقتربت من الانضمام لمانشستر يونايتد كما تقول الصحف؟، فهو استمع للأخبار مثلي تمامًا لكنه لم يفاوضني.

كان يشرفني بكل تأكيد الانضمام لمانشستر يونايتد، ولكن العرض المقدم وقتها لنادي الطائي لم يتم الموافقة عليه حيث كانت إدارة النادي تسعى للحصول على عرض مالي أكبر من ذلك، إذ كان العرض وقتها ما يقرب من 4 أو 5 ملايين جنيه استرليني.

رغم مواجهتك أكثر من نجم خلال مسيرتك.. قلت أن كريستيانو رونالدو من أفضل المهاجمين الذين واجهتهم.. لماذا؟

كريستيانو يمتلك السرعة وقدم يمنى ويسرى قوية وارتقاء وضربات رأس وقوة بدنية رائعة، فهناك الكثير من اللاعبين الأفضل من البرتغالي رونالدو، ولكن رونالدو من أفضل المهاجمين الذين واجهتهم خلال مسيرتي الكروية.

ظهرت بمستوى أكثر من رائع خلال اعتزال ياسر القحطاني وكأنك لم تعتزل، ما السر وراء ذلك؟

منذ اعتزالي لكرة القدم لم أتوقف عن التدريبات بجميع أنواعها، وهو شيء ضروري في حياة الشخص بشكل عام، حتى إذا كانت رياضة المشي، وسبب ظهوري بمستوى مميز هو التحدي الذي أطلقه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وقتها، بيني وبين ياسر القحطاني، وهو ما أشعل المباراة بالحماس في الملعب وفي المدرجات بين الجماهير، وبالفعل القحطاني حقق غرضه وأحرز هدفًا، لكنه هدفًا من تسلل.

هذا ما طوره آل الشيخ في الرياضة السعودية، التحدي والإثارة والمنافسة والحماس ليرفع من مستوى الكرة السعودية، وقتها نسينا أنفسنا أننا في لقاء تكريم من الحماس الذي سيطر علينا.

حدثنا أكثر عن دور تركي آل الشيخ في تطور الرياضة في السعودية في الفترة الأخيرة من وجهة نظرك؟

دور تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الحالي ورئيس هيئة الرياضة السابق، كبير للغاية في تطوير الرياضة السعودية، فلم يحدث أن يحصل الدوري السعودي للمحترفين على المركز السادس أو السابع عالميًا بقوته ومنافساته، وهي تعد نقلة كبيرة أحدثها تطور الرياضة على يد تركي آل الشيخ ودعم كبير من سمو ولي العهد محمد بن سلمان، الذي زخر الكثير من الموارد من أجل الرياضة.

وقام آل الشيخ بتنفيذ توجيهاته ومساعدة الأندية بتسديد ديونها والاستعانة باللاعبين الأجانب على أعلى مستوى، ووضع بعض اللاعبين التاريخيين في مناصب عدة منهم سامي الجابر ونواف التمياط وفؤاد أنور وماجد عبدالله، وأدخل الحكام الأجانب لرفع منظومة التحكيم لدينا ليصبح أفضل دوري عربي وارتفاع ترتيبه عالميًا وهو ما ساعد في تطور الكرة السعودية بشكل عام والمشاركة في كأس العالم بروسيا 2018.

هناك صراع كبير على لقب أسطورة الكرة السعودية، كيف ترى هذا الصراع ومن الأحق باللقب؟

تحدثت في أكثر من حوار أن كلمة أسطورة لم تطلق سوى على لاعب واحد فقط حقق إنجازًا لن يستطيع لاعب آخر تحقيق مثله، على الصعيد العالمي قد نطلق هذا على مارادونا الأرجنتيني، فهو قدم أشياءً كثيرة، ورغم أنه جاء لاعبون بعده مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يمتلكان إمكانيات كبيرة، ولكن مارادونا شيء آخر لا يقارن.

على مستوى الكرة السعودية من الصعب أن تطلق على لاعب معين كلمة الأسطورة، ولكن هناك لاعبين "سوبر ستار" يستحقون أن يطلقوا على أنفسهم كلمة أسطورة لما حققوه خلال مسيرتهم، ولكنني أتمنى أن أرى خلال الفترة المقبلة لاعبون أفضل من محمد الدعيع وماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسامي الجابر.

هناك أحاديث كثيرة عن الاستثمارات السعودية في أندية أوروبا، فما رأيك في محاولة الدولة السعودية شراء فريق بالدوري الإنجليزي مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل؟

حتى الآن لا يوجد أخبار موثوقة عن هذا الموضوع، ولكن نحن نقرأ فقط في الإعلام ومن حق الجميع الاستثمار وهي خطوة مهمة إذا تمت، وهناك الكثير من الأمثلة التي تدل على نجاح التجربة مثل تجربة شيفيلد يونايتد وعبدالله بن مساعد وتواجده في أندية المنتصف في الدوري الإنجليزي، وأتمنى في السنوات المقبلة المنافسة على اللقب، وبذلك الاستثمار خطوة مهمة للغاية ومن حق الجميع أن يفكر بها.

إذا تمت صفقة نيوكاسل وتم عرض عليك أحد المناصب به، هل ستوافق؟

لكل حادث حديث، وقت الصفقة نتحدث في الأمر، ولكن من الصعب الحديث الآن عن الصفقة وهي لم تتم، ولكن أنا مقتنع تمامًا أنها خطوة مهمة وإيجابية للغاية.

هناك نقطة محل جدال منذ سنوات، هل التدخلات هي من منعت محمد الدعيع من المشاركة في مباريات كأس العالم 2006؟

وقتها احترمت رأي المدرب باكيتا، وإذا كان هناك تدخلات وقتها فهي تعود لشخصيته، وهو من يُسأل لماذا لم أشارك في مباريات كأس العالم 2006؟

برأيك، من هو أفضل حارس مرمى سعودي حاليًا؟

في الوقت الحالي الأفضل هو عبدالله المعيوف حارس الهلال بكل تأكيد، بعد التتويج بدوري أبطال آسيا وقبلها بالدوري السعودي ومن بعدها، فهو نجم وقدم مستوى عالٍ للغاية وشد انتباهي بشكل كبير، وأتمنى أن يستكمل على هذا المستوى خلال السنوات المقبلة وهو يستحق بكل تأكيد الدعم والمساندة لأنه الأفضل حاليًا.

هل أنت مع وجود حراس أجانب في الدوري أم ضد ذلك؟

أنا تحدثت في أكثر من مناسبة في هذه النقطة، مركز حراسة المرمى حساس للغاية ويحتاج للموهبة واللعب بشكل مستمر والأندية جميعها في الدوري السعودي متعاقدة مع حراس أجانب وهو ما يؤثر على الحارس السعودي، فهناك عبدالله المعيوف في الهلال ومحمد العويس وياسر المسيليم في الأهلي ومصطفى ملائكة في الفيصلي، فهذا المركز الحساس يحتاج للدعم والمشاركة باستمرار كما قلت، من أجل المنتخب السعودي حتى يكون لنا حراس مميزين، وكما رأينا في كأس العالم بروسيا مشاركة 3 حراس مختلفين في 3 مباريات بالمجموعات، فيجب أن يكون لنا أكثر من حارس وطني من أجل خوض المنافسات من تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية وكأس العالم وغيرها من المنافسات التي تحتاج حارسًا قويًا في المستقبل.

أكثر مهاجم كنت تخشاه أثناء مسيرتك؟

ليس هناك أسماء معينة، أي مهاجم في أول مواجهة بيننا يجب أن أخشاه، ولكنني لم أخشى أسماء معينة، بعد مواجهة أي لاعب تعرف طريقة لعبه جيدًا وتحفظه كيف يسدد وكيف يتعامل مع المواقف المختلفة.

من هو المدافع الذي كنت تطمئن عندما تراه أمامك في الملعب؟

جميع المدافعين الذين لعبت معهم خلال سنوات مسيرتي في المنتخب أو الطائي أو الهلال، لاعبين مميزين للغاية ولهم قيمتهم الكبيرة.

من هو أفضل حارس مرمى في تاريخ العرب؟

من الصعب أن أحدد اسمًا واحدًا، ولكن هناك بادو الذاكي وأحمد شوبير وعصام الحضري وثابت البطل وأحمد عيد وسالم مروان وغيرهم، العرب يمتلكون الكثيرين من الحراس المميزين، ولكنني من الصعب أن اختار حارس معين لأن كل جيل يظهر حارسًا مميزًا.

كلمة توجهها لجمهور الهلال؟

بعد الله، فضل الجماهير الهلال على الفريق في كل الأماكن داخل وخارج السعودية والداعم الحقيقي للفريق على مواقع التواصل الاجتماعي ويقف مع أي لاعب وأي إدارة تأتي للنادي، من أجل المحافظة على تاريخ الزعيم، وتبقى 8 جولات على استعادة لقب الدوري، نتمنى من الله السير قدمًا نحو اللقب من أجل تحقيق البطولة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتمر الأزمة بسلام على الجميع.