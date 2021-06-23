خاص | الخطوة الأولى.. باريس سان جيرمان يتواصل مع راموس أخيرًا!

هل ينتقل الإسباني إلى حديقة الأمراء؟

بدأت المفاوضات بين سيرخيو راموس وإدارة باريس سان جيرمان تمهيدًا لوصول نجم ريال مدريد السابق إلى ملعب حديقة الأمراء، وذلك حسبما أكدت مصادر جول.

وكان عقد راموس مع ريال مدريد قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي، ولم يصل إلى اتفاق مع النادي الملكي حول التجديد، ليصبح حرًا للانتقال أينما شاء في الميركاتو الراهن مجانًا.

مصادر جول أكدت أن راموس تلقى الاتصال الأول من باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية، واتفق الطرفان مبدئيًا على اسئتناف المفاوضات في المستقبل القريب.

لا يوجد حتى الآن عرض على طاولة راموس من باريس، ولكن هناك تفاهم كبير بين الطرفين يجعل بي آس جي وجهة أقرب لصاحب الـ35 عامًا من أي نادٍ مهتم آخر.

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وهُنا وجبت الإشارة إلى أن المصادر أكدت على وجود عروض مختلفة لراموس بعيدًا عن باريس، إذ يهتم به ناديان من الدوري الإنجليزي الممتاز، ونادٍ آخر من الدوري الإيطالي.

هدف راموس في المرحلة المقبلة من مسيرته واضح، يريد الدولي الإسباني أن ينافس على أكبر الأصعدة وأن يلعب في دوري أبطال أوروبا، وبالطبع باريس وجهة مثالية لتحقيق تلك الغاية.

في الوقت نفسه، فإن الصحف أجمعت من قبل على رغبة رئيس باريس ناصر الخليفي في ضم لاعبين من أصحاب الشخصية القوية لتحقيق حلم دوري الأبطال، وفي هذا الصدد لا يوجد من هو أفضل من راموس.

يجدر الذكر أن راموس يسعى خلف الحصول على عقد لمدة عامين مع ناديه الجديد، وهو الأمر الذي كان عائقًا من قبل أمام تجديده لريال مدريد بسبب إصرار الإدارة الإسبانية على عقد لمدة عام وحيد فقط.