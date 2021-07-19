خاص | الاتحاد يوافق على شروط الجزيرة، وصفقة مبخوت تقترب!

نادي الاتحاد يوافق على رغبات نادي الجزيرة ويقترب من ضم علي مبخوت.

كشفت مصادر خاصة بجول عن قرب نادي الاتحاد من الحصول على خدمات النجم الإماراتي علي مبخوت، مهاجم فريق الجزيرة.

يأتي هذا بعد أيام من ساعات الذي تقدمت به إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، سعيًا ليكون خليفة الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف العميد بشكل رسمي.

وكان جول قد علم أن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا بقيمة 13 مليون درهم إماراتي، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد علي مبخوت، لينضم لصفوف النمور بداية من الموسم القادم.

وترفض إدارة الجزيرة التفريط في مبخوت بشكل نهائي، وتريد تركه ينتقل إلى صفوف الاتحاد فقط على سبيل الإعارة.

ووافق اللاعب مؤخرًا على تجديد عقده مع ناديه الإماراتي قبل الرحيل إلى صفوف الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

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ووضعت إدارة النادي السعودي سقف ثمانية مليون ريال فقط للصفقة بالشروط الجديدة، على أن يحصل اللاعب على 18 مليون ريال في الموسم الواحد.

وتسعى إدارة الاتحاد لحسم الصفقة بالشروط الجديدة خلال الساعات المقبلة، حتى ينضم اللاعب لصفوف معسكر الفريق في النمسا.