خاص | الاتحاد والنصر يواجهان أزمة كبرى تعرقل حصولهما على شهادة الكفاءة المالية

قد يتم حرمان الاتحاد والنصر من قيد اللاعبين

مع اقتراب مهلة وزارة الرياضة السعودية، لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، يواجه ناديي الاتحاد والنصر أزمة كبيرة قد تعرقل حصوله عليها، خاصة بعد فشله في الحصول عليها خلال المهلة الأولى.

وكانت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة، قد منحت الأندية التي فشلت في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، حتى عصر اليوم الخميس 21 يناير 2021.

وعلم "جول" من مصادره، أن ناديي الاتفاق والقادسية تقدما بشكوى ضد نادي الاتحاد، على خلفية عدم حصولهما على المبالغ المتبقية من صفقة انتقال عبد الرحمن العبود من الاتفاق وهارون كمارا من القادسية.

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وتبلغ قيمة المبالغ المستحقة على نادي الاتحاد للقادسية والاتفاق 12 مليون ريال سعودي، ولن يحصل الاتحاد على الشهادة إلا بتسديد كافة المستحقات المطلوبة منه.

وأشارت المصادر إلى أن نادي الفتح تقدم بشكوى ضد نادي النصر، بسبب عدم حصوله على الدفعة الثانية من انتقال اللاعبين علي لاجامي وعلي الحسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

نادي الفتح يطلب من النصر الحصول على مبلغ 18 مليون ريال سعودي، قيمة صفقتي علي لاجامي وعلي الحسن، من أجل سحب الشكوى المقدمة ضده.

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وفي حالة عدم توصل ناديي الاتحاد والنصر لحلول لتلك الأزمات، لن يستطيعا قيد لاعبين جدد بالقائمة، حيث يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المالية لقيد اللاعبين.