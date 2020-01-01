خاص .. الاتحاد الآسيوي يرفض تعديل مواعيد دوري الأبطال

أزمة كبيرة تشهدها البطولة بسبب كورونا

شدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على عدم وجود نية لإجراء أي تعديلات، على مواعيد المراحل الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد سبق أن قرر إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في قطر اعتباراً من دور المجموعات وحتى قبل النهائي، في الفترة من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بسبب أزمة فيروس كورونا.

البطولة شهدت العديد من الأزمات بسبب استمرار انتشار الفيروس، ووجود 16 حالة داخل الهلال السعودي، وسط تكهنات حول تأجيل بعض المباريات في مرحلة خروج المغلوب.

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مصدر خاص لـ"جول" نفى ذلك تماماً، مؤكداً التزام الاتحاد الآسيوي بإقامة كل المباريات بالمراحل الإقصائية في موعدها الطبيعي.

وهو ما يعني إقامة ثمن النهائي في 26 إلى 27 سبتمبر، ربع النهائي في 30 سبتمبر، ونصف النهائي يوم 3 أكتوبر القادم.

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جدير بالذكر أن الهلال السعودي الذي يعتبر أكبر المتضررين من انتشار الوباء في الوقت الحالي، قرر خوض مباراته ضد شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة من دور المجموعات، رغم كل ما يعانيه الفريق من غيابات.