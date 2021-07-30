خاص | الأهلي يفاجئ ميتريتسا بقرار صادم .. وفيسا في الطريق

الأهلي يسعى للتخلص من اللاعب الروماني

تواصل إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي سعيها خلال الوقت الحالي، للاستقرار على القوام النهائي الذي سيبدأ به الراقي الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، في ظل التعاقدات الكبيرة التي أجرها النادي.

الأهلي أتم التعاقد مع 5 صفقات، تتمثل في البرازيلي درانكلر بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش والبرازيلي باولينيو، والمقدوني أزجان أليوسكي، ومحمد مجرشي.

وعلم "جول" من مصادره، أن الأهلي سيقوم بفسخ عقد اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا قبل نهاية عقده، وذلك بهدف إتاحة مكانًا في قائمة الفريق للموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن العقبة تكمن في أن فسخ عقد ميتريتسا سيكلف النادي الأهلي مبلغ 3 مليون ريال سعودي، في الوقت الذي تبحث فيه الإدارة عن التخلص من الديون المستحقة على النادي.

ويتبقى من عقد ميتريتسا مع النادي الأهلي 5 أشهر فقط، حيث سيعود مجددًا إلى فريقه نيويورك سيتي الأمريكي، والمعار منه إلى الراقي لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من صيف 2020.

وفي نفس السياق، هناك اتجاه داخل الأهلي، لفسخ عقد اللاعب الروماني ليوبومير فيسا، بعد التعاقد مع البرازيلي باولينيو، حيث سيحدد هذا الأمر الجهاز الفني بقيادة المدرب البوسني بيسنيك هاسي.

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ويقيم الأهلي معسكرًا خارجيًا خلال الوقت الحالي في تونس، حيث سيعود إلى جدة غدًا السبت، من أجل استكمال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.