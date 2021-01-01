خاص | الأهلي يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع الشباب

الأهلي والشباب يحاولان تدعيم الصفوف بلاعبين جدد.

تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، لإجراء صفقة تبادلية مع نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النادي الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، حيث هناك رغبة في تدعيم دفاع الفريق بالتعاقد مع الجزائري جمال بلعمري وغيره من اللاعبين.

وعلمت النسخة العربية من موقع "جول" من مصادره، أن الأهلي قدم عرضًا بالتعاقد مع عبد الله الشامخ، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد المدافع محمد آل فتيل.

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هناك رغبة من جانب الأهلي للتعاقد مع عبد الله الشامخ، من أجل تدعيم مركز الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد معاناة الفريق الفترة الأخيرة.

الأهلي مازال يتفاوض أيضًا مع الجزائري جمال بلعمري، الذي أبدى موافقته على ارتداء قميص الراقي خلال المرحلة المقبلة، حيث يتبقى موافقة نادي الشباب.

بداية عبد الله الشامخ كانت مع نادي الهلال عام 2014، حيث تمت إعارته إلى الرائد والوحدة ثم الرائد مرة أخرى، قبل أن ينتقل إلى الشباب في صيف 2019.

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ويلعب عبد الله الشامخ في مركز الظهير الأيسر، كما يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر أيضًا، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الليث الأبيض.