خاص| استياء في ريال مدريد من "فضيحة" قرعة دوري الأبطال

أثارت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا الكثير من الجدل، وذلك بعد قرار إعادتها بسبب خطأ تقني، وهو ما أثار غضب نادي ريال مدريد الإسباني.

ويمكننا أن نؤكد في "جول" أن مصادر في إدارة ريال مدريد ترى قرار الإعادة بأنه "فضيحة"، لأن قرعة النادي الملكي ومواجهته ضد بنفيكا البرتغالي حدثت قبل وقوع أي خطأ في القرعة.

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ويرى ريال مدريد أنه ليس من المنطقي أن يتأثر هو أو بنفيكا بما حدث لاحقًا، حيث حدث الخطأ عقب سحب قرعة الفريقين.

في الواقع، فإن ريال مدريد أبلغ "يويفا" بموقفه رسميًا، مع إرسال الإيضاحات والتفسيرات الخاصة بالنادي الملكي على هذا الموقف المضطرب.

ريال مدريد، وبرئاسة فلورنتينو بيريز عارض بشكل قاطع فكرة إعادة قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك فقد عارض "يويفا" طلب ريال مدريد.

الأمر يزيد التوتر في العلاقة المتضررة بالفعل بين ريال مدريد والاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت في أسوأ حالاتها بسبب رغبة فلورنتينو بيريز في إطلاق بطولة السوبرليج.

ويسعى المشروع الذي يقوده ريال مدريد مع برشلونة ويوفنتوس إلى وضع حد لممارسات معينة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتأتي "فضيحة" القرعة لتزيد من حدة القضية.

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