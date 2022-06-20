خاص | آرسنال ينجح في خطف رافينيا من برشلونة

البرازيلي قرر ألا يواصل انتظار برشلونة والانتقال إلى صفوف آرسنال في أسرع وقت.

بعد عدة أشهر من محاولات برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ليصبح بديلًا للفرنسي عثمان ديمبيلي، يبدو أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

برشلونة حاول استغلال علاقته مع البرتغالي ديكو، نجمه السابق، ووكيل أعمال رافينيا، من أجل إقناعه بعرض "البلوجرانا"، والنجم البرازيلي كان يرغب بالفعل خلال الفترة الماضية في الانتقال إلى "كامب نو".

إلا أن معلومات "جول GOAL" تؤكد أن رافينيا يملك عروضًا أخرى وبراتب أعلى مما يعرضه عليه برشلونة، وأحد أبرز هذه العروض يأتي من آرسنال الإنجليزي.

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المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن رافينيا على وشك إتمام انتقاله إلى آرسنال بالفعل، وإذا لم يتغير شيء سيكون البرازيلي لاعبًا في ملعب "الإمارات" خلال الأسبوع الحالي.

واعترفت مصادر مقربة من اللاعب لـ"جول GOAL" أن رافينيا لا يريد الانتظار لتحديد مستقبله، خاصة وأن برشلونة يعاني بشدة من عدم إيجاد سيولة مالية للتعاقد مع البرازيلي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن ليدز يونايتد لا يعرف أي شيء عن اهتمام برشلونة، ولم يقدم النادي الإسباني أي عرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع رافينيا، على الرغم من اهتمام "البلوجرانا" الشديد باللاعب.

ومع تحرك آرسنال السريع، فإن "الجانرز" يتقدم بالفعل في سباق التعاقد مع الجناح البرازيلي، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون رافينيا لاعبًا في آرسنال.

ويطلب ليدز يونايتد الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن برشلونة، وهو رقم لم يكن برشلونة مستعدًا لدفعه منذ البداية.

برشلونة كان يعتمد في الأساس على هبوط ليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" من أجل إتمام التعاقد مع رافينيا مقابل 25 مليون يورو، لكن بقاء فريق ملعب "إيلاند رود" في الدوري الإنجليزي أفسد خطط "البلوجرانا".

وإذا لم يقدم برشلونة عرضًا في أسرع وقت، فإن ليدز يونايتد ورافينيا سيقرران السير في نفس الاتجاه، وإذا لم يحدث جديد، فإن البرازيلي سوف يوقع مع آرسنال.

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