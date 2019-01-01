خاص - إيمرسون: فكرت في الاعتزال وأسعى أن أكون خليط مارسيلو وكارلوس

الظهير الإيطالي البرازيلي يتحدث مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف إيمرسون بالمييري، لاعب تشيلسي والمنتخب الإيطالي، أنه فكر في اعتزال لعبة كرة القدم بسبب والدته، وأكد أنه لم يصل بعد لأفضل مستوياته مع البلوز.

إيمرسون بدأ رحلته مع سانتوس في البرازيلي، ثم تألق بألوان روما في إيطاليا ليتم تجنيسه، ثم انتقل الموسم قبل الماضي إلى تشيلسي مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

وقال الإيطالي البرازيلي مع "جول": "في مرات عدة فكرت في الاستسلام، والدتي كانت تأخذني للتدريبات يومياً وأصل متأخراً وأتعبها، فقلت لها سأتوقف عن اللعب".

وأضاف: "قالت لي لا ورفضت الأمر وأوضحت لي أن ما نمر به هو بداية النجاح، الآن فهمت الأمر، دائماً ما تطلعت نحو رونالدو مواطني، رونالدينيو، وروبرتو كارلوس".

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وواصل: "من الصعب أن أكون كارلوس بسبب قوة تسديداته، أحب تقليد مارسيلو وكارلوس وأن أكون خليطاً بين الثنائي، ولكن في النهاية أريد أن أكون نفسي، كونك برازيلي يجعلك تحت ضغط كبير كلاعب".

وتحول إيمرسون للحديث عن تشيلسي: "لم يرى الجمهور بعد إيمرسون الأفضل، ولكن قدمت عروضاً جيدة في أكثر من لقاء، أريد التعلم من أخطائي، أنا فقط في الرابعة والعشرين، ديفيد لويز يساعدني كثيراً".

وختم: "نريد كفريق أن نصل لمستوى سيتي وليفربول، فزنا على الفريقين، يجب أن نجد الاستقرار لنصل لمستوى تلك الأندية، ليفربول فريق رائع ويلعب كرة مباشرة، هم أصعب من واجهنا".

ويلعب إيمرسون مع فريقه تشيلسي مساء اليوم، الأربعاء، أمام أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.