خاص | "إنه وقت الاحتفال!" .. كلينسمان يكشف ما وراء الفوز بكأس العالم

يرى كلينسمان أن مجرد اللعب في البطولة هو أكبر شيء يمكن أن يحدث لك..

كشف أسطورة ألمانيا يورجن كلينسمان عن كيفية الفوز بكأس العالم ، موضحًا أنه حتى اللعب في البطولة هو "أكبر شيء يمكن أن يحدث لك".

وتنافس الألماني الدولي السابق ( الذي توج 108 مرة ) في ثلاث بطولات كأس العالم لصالح بلاده ، وفاز في بطولة عام 1990 في إيطاليا.

حيث يعتقد كلينسمان أن الشعور بالمشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم لا يمكن تجاوزه ، وأن تكون محظوظًا بما يكفي للفوز فهو إنجاز سيتم تذكره دائمًا لبقية حياتك.

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وقال كلينسمان لجول "أعتقد أن اللعب في كأس العالم هو أكبر شيء يمكن أن يحدث لك ، وإذا كان لديك حظ في الفوز بكأس العالم ، فسيبقى معك طوال حياتك" .

وتابع "في الوقت الحالي ، إذا كنت محظوظًا بما يكفي للفوز ، فأنت لا تدرك ما حدث بالفعل. تعتقد فقط أنه حان وقت الاحتفال وتريد الاحتفال.

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وأضاف "ولكن في وقت لاحق ، بعد انتهاء حياتك المهنية ، تسافر حول العالم وتلتقي بأشخاص يتحدثون إليك ويذكركم بنجاح كأس العالم. ثم تدرك أن ذلك حدث كبير بالفعل.

وأردف "إنه لمن دواعي سروري أن يتم تذكرك أو تذكيرك بما حققته في تلك اللحظة مع فريقك وبلدك ، وأنت تشارك هذه اللحظة مع العديد من الأشخاص الموجودين ، الذين شاهدوها على شاشة التلفزيون أو ربما كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا في الاستاد سيبقى معك دائمًا مهما حدث ".

تمتع كلينسمان بمسيرة مميزة حيث لعب مع كل من إنتر وتوتنهام وبايرن قبل أن يبدأ مسيرته الإدارية مع المنتخب الوطني الألماني في عام 2004.

وشارك أيضًا صاحب الـ55 عامًا في تدريب بايرن ميونخ ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، وقد تولى مؤخرًا مسؤولية هرتا برلين لمدة 10 أسابيع.

عندما سئل عمن أثروا على اتخاذ قرار التوجه نحو التدريب بعد إنهاء مسيرته كلاعب، قال. "لقد تعلمت الكثير من فرانز بيكنباور وبعد ذلك من بيرتي فوجتس كمدرب للفريق الألماني".

وأضاف "طوال كل دورة ، تراقب مدربك ، وهيئة التدريب ، والإدارات المختلفة التي تعمل مع فريق ، سواء كان ذلك القسم الطبي ، أو قسم الإعلام ، أو القضايا المتعلقة بالتسويق.

وأكمل "حتى اليوم ، تشاهد جميع مباريات دوري أبطال أوروبا ، ترى دائمًا ما يفعله جوارديولا ، أنشيلوتي ، مورينيو ... ما يفعله هؤلاء المدربون بشكل مختلف ، ما الذي يغيرونه ، ما هي مشاكلهم".

واختتم "لقد تعلمت الكثير من مدربيي السابقين ، وكان لدي مدربون رائعون طوال مسيرتي: جيوفاني تراباتوني ، أوسفالدو أرديليس ، [سيزار لويس مينوتي ، بيكنباور ، آري هان. أرسين فينجر أيضًا ، كنت محظوظًا جدًا للعمل معه".