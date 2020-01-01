خاص | أيمار: لم أشك في ميسي، وهذه هي ميزة سكالوني

بابلو أيمار نجم منتخب الأرجنتين وفالنسيا المعتزل يتحدث في حوار خاص مع جول.كوم حول ليونيل ميسي وسكالوني.

أكد بابلو أيمار نجم منتخب الأرجنتين وفالنسيا المعتزل والمساعد في الجهاز الفني للمنتخب الآن على فخره باللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة قبل أن يعتزل اللعب الدولي.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها أيمار ضمن حواره مع جول.كوم، وتطرق أيضًا للحديث عن منتخب الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني.

وقال أيمار: "لم أشك قط في مدى إخلاص ميسي وتكريسه لكل شيء من أجل كرة القدم، أحب مشاهدته يلعب كرة القدم".

المزيد من الفرق

جسر انتصارات كتالونيا .. ماشين طريق برشلونة للعودة للمنافسة في الدوري الإسباني

وأضاف: "كنت احب مشاهدته وهو يتدرب، وكان لي ميزة كبيرة بالتواجد بجواره لفترة أثناء تدربه".

وتطرق للحديث عن المنتخب الأرجنتيني تحت قيادة ليونيل سكالوني وقال: "المناخ في الفريق جيد للغاية بين القيادة والنجوم".

وأكمل: "سكالوني يملك القدرة على تسيير الأمور دون أزمات، بالرغم من أنه عندما تسلم الفريق لم تكن الأمور تسير بسلاسة".

جدير بالذكر أن أيمار كان قد لعب لعدة سنوات في المنتخب الأرجنتيني بجوار ميسي قبل أن تنتهي مسيرته الدولية في 2009.